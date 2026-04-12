경기지사엔 조광한·이성배 추가 신청

국민의힘 공천관리위원회가 경기·전북지사 후보 추가 공모를 실시한 가운데, 전북지사에는 이번에도 등록한 후보는 나타나지 않았다.

국민의힘 공관위는 12일 6·3 지방선거 경기도지사 후보 추가 모집을 마감한 결과 조광한 최고위원과 이성배 전 MBC 아나운서 등 2명이 신청했다고 밝혔다. 남양주시장을 지낸 조 최고위원은 장동혁 대표 체제 아래서 지명직 최고위원을 역임했다. 이 전 아나운서는 지난 대선 당시 홍준표 캠프에서 활동한 바 있다.

는 국회의원 재·보궐선거 후보자 공모에는 총 13명이 신청했다. 인천 계양구을에는 심왕섭·박상군 씨 등 2명이 등록했고, 충남 아산시을에는 김민경 당 맘편한특별위원회 간사, 신수정 충남도당 교육특별위원장 등 2명이 접수했다.

경기 평택시을에는 유의동 전 의원, 이재영 전 의원, 이병배 전 경기도당 부위원장, 강정구 전 평택시의회 의장 등 4명이 도전했다. 경기 안산갑에는장성민 전 의원, 김석훈 경기도당 수석대변인, 이기학 경민대 초빙교수, 한갑수 스마트환경위원회위원장, 허숭 전 아산도시공사 사장 등 5명이 신청했다.

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공관위는 "후보자의 자질과 경쟁력을 면밀히 검증하기 위한 서류 심사 및 면접 심사에 돌입할 예정"이라고 밝혔다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



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