월요일인 오는 13일은 전국이 대체로 맑은 가운데 평년 기온을 웃도는 초여름 날씨가 이어질 전망이다.

기상청에 따르면 13일 중부지방은 대체로 맑은 하늘을 보이다가 밤부터 구름이 많아지겠다. 남부지방은 가끔 구름이 끼는 날씨가 이어지다 밤부터 차차 흐려질 것으로 보인다.

예상 강수량은 제주도 5∼30mm, 전남 남해안과 부산·경남 남해안은 14일까지 5mm 미만으로 기록되겠다. 제주도의 경우 오후부터 밤사이 비가 소강상태를 보이는 곳이 많을 것으로 예보됐다.

아침 최저기온은 7∼14도, 낮 최고기온은 15∼27도 분포를 보이겠다. 특히 내륙 지역에서는 낮 기온이 25도 이상으로 치솟으며 다소 덥게 느껴질 수 있으나, 해가 지면 기온이 급격히 떨어지는 만큼 얇은 겉옷을 준비하는 것이 좋다.

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미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 '좋음'에서 '보통' 수준을 나타내겠다. 바다의 물결은 전 해상 앞바다에서 0.5∼1.5m로 비교적 잔잔하게 일겠다. 안쪽 먼바다의 파고는 동해 0.5∼2.0m, 서해와 남해 0.5∼2.5m로 예측된다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



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