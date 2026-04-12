

유승광 "조동준 뛰면 서천 바뀐다"…민주당 '원팀' 결집 속 6·3지선 총력전



조동준 충남도의원 예비후보는 12일 선거사무소 개소식을 열고 "지방선거 승리를 발판으로 보령·서천 정치 지형을 바꾸겠다"고 강조했다. AD 원본보기 아이콘

충남 서천군의회 전 의장인 조동준 충남도의원 예비후보가 "지방소멸 대응과 충남형 기본소득"을 전면에 내걸고 6·3 지방선거 복귀를 선언했다.

더불어민주당은 유승광 서천군수 후보를 축으로 '원팀' 결집을 강조하며 보령·서천 판세 굳히기에 나섰다.

조 충남도의원 예비후보는 12일 선거사무소 개소식을 열고 "현장과 정책을 겸비한 정치인으로 더 큰 충남에서 서천의 변화를 만들겠다"고 밝혔다.

이어 지방소멸을 핵심 의제로 제시하며 "소멸지역 문제는 국가 존립과 직결된 구조적 과제"라며 "충남형 기본소득을 소멸위험지역부터 도입해야 한다"고 주장했다.

특히 "정치는 무엇이 되느냐가 아니라 무엇을 하느냐의 문제"라며 "지방선거 승리를 발판으로 보령·서천 정치 지형을 바꾸겠다"고 강조했다.

그러면서 충남·대전 행정통합과 관련해 김태흠 충남지사와 국민의힘을 겨냥해 "기회를 스스로 걷어찬 것"이라고 비판했다.

유승광 서천군수 후보는 "조동준은 서천 사정을 누구보다 잘 아는 준비된 인물"이라며 "그가 뛰면 서천이 바뀐다. 이번 선거는 서천 발전의 전환점"이라고 힘을 실었다.

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한편 이날 행사에는 신현성 전 보령·서천 지역위원장을 비롯해 전익현 도의원 및 민주당 소속 지방선거 후보자와 지지자들이 참석해 세 결집을 과시했다.

충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



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