미국-이란 간 종전 협상에서 이란 측 협상단장을 맡은 모하마드 바게르 갈리바프 이란 마즐리스(국회) 의장은 12일(현지 시각) 종전 협상 결렬과 관련 "미국은 우리의 논리와 원칙을 이해했으며, 이제는 우리에게 (미국이) 신뢰를 줄 수 있을지 결정해야 할 때"라고 했다.

갈리바프 의장은 이날 오후 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "이란 대표단은 '미납 168(Minab 168)'이라는 진취적인 협상안을 제시했으나, 결국 상대측(미국)은 이번 협상 과정에서 우리의 신뢰를 얻는 데 실패했다"면서 이같이 밝혔다.

갈리바프 의장은 앞서 JD 밴스 미국 부통령과 파키스탄 수도 이슬라마바드에서 21시간에 걸친 종전 협상을 벌인 바 있다. 그는 "우리는 필요한 선의와 의지를 갖고 있지만, 이전의 두 차례 전쟁 경험 때문에 상대방에 대한 신뢰가 없는 상황"이라고 했다.

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이어 갈리바프 의장은 "우리는 권위 있는 외교를 이란 국민의 권리를 되찾기 위한 군사적 투쟁과 병행하는 또 다른 방법으로 간주한다"면서 "이란인의 40일간의 국가방위 성과를 공고히 하기 위한 노력을 단 한 순간도 멈추지 않을 것"이라고 했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



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