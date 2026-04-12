6·3 지방선거 50여 일 앞둔 시점

美비영리단체 초청에 7일간 출국

배현진 국민의힘 의원이 장동혁 국민의힘 대표의 미국 방문에 대해 "이 시점에 왜 가는지 모르겠다"고 강하게 비판했다.

장동혁 국민의힘 대표(왼쪽)와 배현진 의원(오른쪽). 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

배 의원은 12일 자신의 페이스북을 통해 전날 미국 워싱턴으로 출국한 장 대표를 "최소한 시·도당 운영위원회가 의결해 올리는 공천안은 최고위원회가 신속 의결하도록 남은 최고위원들에게 위임했어야 도리"라며 이같이 지적했다.

앞서 장 대표는 6·3 지방선거를 50여 일 앞둔 시점에 미국의 친공화당 성향 비영리단체의 초청을 받아 5박 7일간 미국을 방문하기 위해 출국했다. 장 대표는 국제공화연구소(IRI) 간담회에서 한미동맹 등에 관해 연설하고 미국 상·하원 의원과의 면담도 추진할 예정이다.

장 대표는 당초 2박 4일간 미국을 방문한다고 예고했으나, 일정 변동에 따라 출국 일정을 사흘 앞당겨 11일 출국했다. 귀국 시점은 17일이다. 장 대표는 출국 다음 날 페이스북을 통해 "세계의 자유를 지키는 최전선 워싱턴으로 출발한다"며 "대한민국의 미래를 결코 외면할 수 없기에 나아간다"고 적었다.

이에 배 의원은 "끝까지 후보의 짐으로 남고 싶은거냐 "며 정청래 더불어민주당 대표가 최근 현장에서 최고위원회를 개최하며 지역 후보들을 지원하는 행보와 비교했다.

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그는 "17개 시도당 후보들의 공천 시계가 장 대표의 이유 모를 방미행에 일주일간 멈춰 선다. 며칠간 밤낮없이 면접하고 꼭두새벽같이 운영위 열며 우리 후보들 하루라도 빨리 공천장 받고 뛰게 해주려 서둘러 노력했는데 애먼 데서 발목이 잡힌다"며 "민주당 정청래는 전국을 휩쓸고 있는데, 불러주는 곳 없다고 공천을 다 멈추고 미국 가는 당 대표. 누가 이해하겠느냐"고 물었다.

이소진 기자 adsurdism@asiae.co.kr



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