아파트값 양극화, 일부 완화

서울에서 중저가 아파트 가격은 올랐지만 초고가 아파트 가격은 내리면서 양극화가 일부 완화된 것으로 나타났다.

12일 KB부동산에 따르면 올 3월 서울 상위 20%(5분위) 평균 아파트 가격은 34억6065만원으로 전월 대비 0.3%(1055만원) 하락한 것으로 집계됐다. 서울의 아파트 5분위 평균 가격이 전월 대비 하락한 것은 2024년 2월 이후 25개월 만이다.

이와 달리 서울 하위 20%(1분위) 평균 아파트값은 5억1163만원으로 전월 대비 1.2%(629만원) 상승했다. 이에 따라 5분위 배율은 지난달 6.76으로 전월 대비 하락했다. 5분위 배율은 주택 하위 20%(5분위)의 평균 가격을 하위 20%(1분위) 평균 가격으로 나눈 값이다.

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이런 가격 흐름은 주택가격이 15억원을 초과할 경우 대출한도가 4억원으로 줄어드는 점, 오는 5월 9일 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료를 앞두고 고가 아파트 급매물 위주로 거래가 이뤄진 데 따른 영향으로 풀이된다. 또 15억원 이하 아파트엔 실수요자가 몰리며 매물이 부족해지고, 가격이 15억원으로 수렴되는 현상이 지속되고 있다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



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