강릉 꺾고 K3리그 상위권 도약 발판

춘천시민축구단, 전국체전 예선 패배 설욕

홈 개막전 열기 이어 또 한 번 뜨거운 응원 물결

춘천이 다시 한번 축구 열기로 달아올랐다.

춘천시민축구단이 12일 송암스포츠타운 주경기장에서 열린 2026 K3리그 두 번째 홈경기에서 FC강릉을 상대로 2대 0 승리를 거두며 기분 좋은 승리를 챙겼다. 춘천시 제공 AD 원본보기 아이콘

강원도 춘천시민축구단이 12일 송암스포츠타운 주경기장에서 열린 2026 K3리그 두 번째 홈경기에서 FC강릉을 상대로 2대 0 승리를 거두며 기분 좋은 승리를 챙겼다.

이번 경기는 특히 지난 8일 열린 전국체육대회 강원도 대표 선발전에서 승부차기 끝에 아쉽게 패했던 흐름을 끊어내며 분위기 반전에 성공했다는 점에서 더욱 값진 승리로 평가된다.

이날 경기는 단순한 스포츠 관람을 넘어 시민이 함께 즐기는 축제형 경기로 운영됐다. 경기 전 선수단 팬사인회에는 많은 시민들이 참여했고, 병뚜껑 챌린지 등 참여형 프로그램에도 발길이 이어졌다. 경기장 외부 푸드트럭 존 역시 관람객들로 붐비며 경기 전후 내내 현장 분위기를 끌어올렸다.

치어리더와 함께하는 응원전은 관중의 참여를 이끌어내며 경기장의 열기를 한층 높였고, 경기 종료 후 진행된 경품 추첨 이벤트에도 많은 시민들이 끝까지 자리를 지키며 호응을 이어갔다.

특히 홈 개막전에 이어 두 번째 경기에서도 시민들의 발걸음이 이어지며 일회성 이벤트를 넘어 지속적인 관람과 참여로 이어지고 있다는 점에서 의미를 더하고 있다. 한 관람객은 "첫 번째 홈경기에 이어 이번 경기까지 관람했는데 K3리그라는 것이 느껴지지 않을 만큼 경기가 매우 박진감 있고 재미있었다"며 "자연스럽게 계속 경기장을 찾고 싶다는 생각이 들었다"고 말했다

춘천시민축구단이 12일 송암스포츠타운 주경기장에서 열린 2026 K3리그 두 번째 홈경기에서 FC강릉을 상대로 2대 0 승리를 거두며 기분 좋은 승리를 챙겼다. 춘천시 제공 원본보기 아이콘

춘천시는 이날 경기에서도 교통 관리와 현장 안내 등 운영 전반을 안정적으로 진행했다. 송암스포츠타운 일대의 혼잡을 최소화하고 관람객 편의를 높이는 데 집중하며 원활한 경기 운영을 뒷받침했다.

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임관휘 춘천시민축구단 대표이사는 "많은 시민들께서 경기장을 찾아주시며 춘천시민축구단에 대한 높은 관심과 응원 열기를 확인할 수 있었다. 경기장을 찾아주신 시민 여러분께 깊이 감사드린다"며 "이러한 성원에 보답할 수 있도록 경기 운영과 관람 환경을 더욱 내실 있게 준비해 나가겠다"고 말했다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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