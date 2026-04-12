사우디아라비아가 주요 원유 수출로인 동서 송유관을 정상화했다고 밝혔다고 12일(현지시각) 월스트리트저널이 보도했다.

보도에 따르면 사우디 에너지부는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 동서 송유관의 가동률이 회복돼 하루 약 700만 배럴의 원유를 수송하고 있다고 밝혔다.

동서 송유관은 사우디의 동부 유전과 홍해 연안을 연결하는 송유관이다. 이란이 호르무즈 해협을 봉쇄한 이후 원유 수출에 필수적인 경로가 됐으나 이란의 공격으로 하루 약 70만 배럴의 원유 수송 능력이 감소했던 바 있다.

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사우디 에너지부는 또 이란의 공격으로 1일 원유 생산량이 30만 배럴 감소했던 마니파 유전의 생산량도 단기간 내 회복됐고, 역시 1일 원유 생산량이 30만 배럴 감소했던 쿠라이스 유전의 생산 능력도 완전히 회복하기 위한 노력이 계속되고 있다고 전했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



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