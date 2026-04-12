정청래, 강원 속초·인제·춘천 누벼

정청래 더불어민주당 대표는 12일 6·3 지방선거를 앞두고 강원도 속초·인제·춘천을 찾았다. 1박 2일 일정으로 강원 민생투어에 나선 정 대표는 "강원도에도 파란 바람이 불고 있다"고 기대감을 나타냈다.

정 대표는 우상호 민주당 강원도지사 후보와 속초 중앙시장, 인제 원통전통시장, 춘천 풍물시장을 차례로 돌았다. 전날에도 정 대표와 우 후보는 강릉 중앙시장과 경포벚꽃축제를 방문했었다.

정청래 더불어민주당 대표와 우상호 민주당 강원도지사 후보가 12일 강원 춘천시 풍물시장을 방문해 시민들과 셀카를 찍고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

정 대표는 인제 원통전통시장에서 기자들과 만나 "조심스럽지만 강원도에도 이제 파란 바람이 불고 있다는 것을 몸으로 느낄 수 있다"고 밝혔다. 그는 "방금 속초 중앙시장에 다녀왔는데, 이 대통령이 방문한 닭강정 가게에서 '이 대통령이 다녀간 곳', '대통령 닭강정'이라며 홍보하는 모습을 봤다"며 "예전 같으면 없던 현상일 수도 있다. 이 대통령을 앞세우는 게 장사에 도움이 된다는 것을 사장님이 아시는 것 같다"고 했다.

그는 "이 대통령이 강원도 발전에 큰 관심을 가진 만큼, 당 차원에서 강원특별자치도법을 내실 있게 손질하겠다"고 강조했다.

우 후보도 "집권당 대표가 짧은 기간 내 반복해서 강원도를 찾은 것은 민주당이 강원도에 얼마나 진심인지 보여주는 증거"라며 "보수의 텃밭이라 불리던 영동 지역에서도 변화의 움직임을 확인했다. 영원히 한 방향일 순 없다"고 강조했다. 그는 강릉 물 부족 사태를 거론하며 "단체장의 준비 소홀이 시민들에게 얼마나 큰 고통을 주는지 경험했다"며 "준비된 리더십으로 다시는 물 부족 사태가 재발하지 않도록 근본적인 대책을 마련하겠다"고 했다.

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한편 정 대표는 춘천 풍물시장 방문 뒤 기자들과 만나 하정우 청와대 AI미래기획수석, 조국혁신당 조국 대표의 국회의원 재·보궐선거 출마 관련 질문에 "저는 민주당 대표로서 민주당의 승리를 위해 최선을 다할 것"이라며 직접적인 언급을 피했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr



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