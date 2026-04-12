윤호중 행정안전부 장관은 12일 완도 냉동창고 화재 사고에서 소방대원 2명이 사망한 데 대해 "비통한 심정으로 고인의 명복을 빈다"면서 "두 분의 희생과 헌신을 가슴 깊이 새기며 현장 대원의 안전을 지켜내기 위한 노력에 더욱 매진하겠다"고 했다.

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윤 장관은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "투철한 사명감으로 불길 속을 마다하지 않았던 대원들의 숭고한 용기에 머리 숙여 경의를 표한다. 유가족과 동료 대원들에게도 진심 어린 위로를 전한다"며 이같이 밝혔다.

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소방청에 따르면 이날 오전 8시 25분께 전남 완도군 군외면의 한 수산물 가공업체 냉동창고에서 화재가 발생했다. 진화 과정에서 완도소방서 소속 A(44) 소방위와 해남소방서 지역대 소속 B(30) 소방사는 화재 진화를 위해 창고 내부로 진입했다가 사망했다.


유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
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