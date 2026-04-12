행안장관, 완도화재 소방관 순직에 "비통…현장대원 안전 매진"
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.
불러오는 중...닫기
윤호중 행정안전부 장관은 12일 완도 냉동창고 화재 사고에서 소방대원 2명이 사망한 데 대해 "비통한 심정으로 고인의 명복을 빈다"면서 "두 분의 희생과 헌신을 가슴 깊이 새기며 현장 대원의 안전을 지켜내기 위한 노력에 더욱 매진하겠다"고 했다.
연합뉴스
AD
윤 장관은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "투철한 사명감으로 불길 속을 마다하지 않았던 대원들의 숭고한 용기에 머리 숙여 경의를 표한다. 유가족과 동료 대원들에게도 진심 어린 위로를 전한다"며 이같이 밝혔다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스"카드 취소했는데 돈은 왜 안 들어오죠?"…환불 지...
AD
소방청에 따르면 이날 오전 8시 25분께 전남 완도군 군외면의 한 수산물 가공업체 냉동창고에서 화재가 발생했다. 진화 과정에서 완도소방서 소속 A(44) 소방위와 해남소방서 지역대 소속 B(30) 소방사는 화재 진화를 위해 창고 내부로 진입했다가 사망했다.
유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>