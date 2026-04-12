윤호중 행정안전부 장관은 12일 완도 냉동창고 화재 사고에서 소방대원 2명이 사망한 데 대해 "비통한 심정으로 고인의 명복을 빈다"면서 "두 분의 희생과 헌신을 가슴 깊이 새기며 현장 대원의 안전을 지켜내기 위한 노력에 더욱 매진하겠다"고 했다.

윤 장관은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "투철한 사명감으로 불길 속을 마다하지 않았던 대원들의 숭고한 용기에 머리 숙여 경의를 표한다. 유가족과 동료 대원들에게도 진심 어린 위로를 전한다"며 이같이 밝혔다.

AD

소방청에 따르면 이날 오전 8시 25분께 전남 완도군 군외면의 한 수산물 가공업체 냉동창고에서 화재가 발생했다. 진화 과정에서 완도소방서 소속 A(44) 소방위와 해남소방서 지역대 소속 B(30) 소방사는 화재 진화를 위해 창고 내부로 진입했다가 사망했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>