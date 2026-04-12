산업·교통·정주여건 부각 '공공기관

이전 최적지 창원' 이미지 적극 제고



경남 창원특례시는 12일 창원스포츠파크 보조경기장에서 열린 제22회 창원야철마라톤대회에서 공공기관 2차 이전 창원 유치를 위한 홍보관을 운영했다.

창원특례시, 창원야철마라톤서‘공공기관 유치 홍보 총력’. AD 원본보기 아이콘

시는 '공공기관 2차 이전으로 창원의 미래를 열자'를 슬로건으로 마라톤 참가자와 방문객에게 홍보물을 배부하고, 유치를 염원하는 보드판을 설치해 시민들의 관심과 참여를 이끌어냈다.

특히 이번 마라톤대회는 창원 도심과 창원국가산업단지 일원을 포함한 코스로 구성되어 참가자들이 창원의 산업도시 이미지를 자연스럽게 체감할 수 있었다.

시는 기계·방위·원전 등 국가 핵심 산업이 집적된 산업 기반과 우수한 교통·물류 접근성, 교육·의료·문화 등 정주 인프라 강점을 소개하며, 창원이 공공기관 이전의 최적지임을 부각했다.

향후 시는 공공기관 유치위원회와 협력하여 다양한 방식의 홍보 활동과 캠페인을 지속해서 전개할 계획이다.

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장금용 창원특례시장 권한대행은 "이번 홍보는 공공기관 2차 이전의 필요성과 창원 이전의 당위성에 대해 시민 공감대를 한층 확산시키는 계기가 됐다"며, "앞으로도 정부 정책 방향에 부응하는 전략적 대응과 전방위적 유치 활동을 통해 창원 이전의 필요성을 적극적으로 알리고, 실질적인 유치 성과로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



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