유튜브 수익 4억3600만원 전액 기부

“어려운 유소년 도움 주고 싶었다” 고백

축구 국가대표 출신 방송인 안정환이 유튜브 수익금 전액을 기부한 이유를 밝혔다. 그는 "환경이 어려운 친구들에게 도움을 주고 싶다"고 전했다.

지난 11일 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블록'은 유튜브 채널을 통해 안정환이 게스트로 출연한 선공개 영상을 공개했다.

축구 국가대표 출신 방송인 안정환(왼쪽)이 유튜브 수익금 전액을 기부한 이유를 밝혔다. tvN ‘유 퀴즈 온 더 블록’ 유튜브 캡처 AD 원본보기 아이콘

방송에서 진행자 유재석이 "수익금 전액을 기부하는 건 쉽지 않은 일"이라고 언급하자, 안정환은 기부를 시작하게 된 배경을 직접 밝혔다.

그는 "유튜브를 처음 시작할 때 재능기부 형식으로 (축구를 하는) 아이들에게 내가 가진 것을 알려주고 싶었다"며 "활동을 이어가다 보니 더 어려운 환경에 있는 친구들을 돕고 싶다는 생각이 들어 여기까지 오게 됐다"고 설명했다.

앞서 안정환이 운영하는 유튜브 채널 '안정환 19'는 운영 5년 만인 지난 3월 누적 기부 금액 4억3600만원을 달성한 사실을 알린 바 있다. 해당 금액은 저소득 조손 가정, 다문화 가정 아동, 유소년 장학금, 대학 축구 육성 기금 등 다양한 분야에 사용된 것으로 알려졌다.

안정환은 특히 청소년을 기부 대상으로 삼은 이유에 대해 "축구는 비용이 많이 드는 종목인데 환경이 어려운 친구들이 많다"며 "나 역시 어린 시절 넉넉하지 않았기 때문에 도움을 주고 싶었다"고 밝혔다. 이어 "작게 시작한 일이 점점 이어져 지금까지 오게 됐다"고 덧붙였다.

축구 국가대표 출신 방송인 안정환이 유튜브 수익금 전액을 기부한 이유를 밝혔다. tvN ‘유 퀴즈 온 더 블록’ 유튜브 캡처 원본보기 아이콘

그는 "경기가 어려워서 현실적으로 많이 어렵다. 그래서 시간이 좀 오래 걸렸다"면서 "5억원을 채우려고 노력을 하고 있는데 쉽지 않다. 여러 가지 어려움이 있지만 그래도 최선을 다해서 하고 있으니까 많은 성원 부탁드린다"고 말했다.

안정환은 1998년 부산 대우 로얄즈(현 부산 아이파크)에서 프로 데뷔 후 이탈리아, 일본, 프랑스, 독일, 중국 등 여러 리그를 거쳤다. 또한 2002년 한일 월드컵의 4강 신화 주역으로 활약했으며, 반지에 입을 맞추는 세리머니로 '반지의 제왕'이라는 별명을 인상을 얻기도 했다. 은퇴 이후에는 방송인으로 활동하고 있다.

AD

한편 안정환이 출연하는 '유 퀴즈 온 더 블럭'은 오는 15일 오후 8시 45분 방송을 앞두고 있다.

최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>