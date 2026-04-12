지난 11일 선거사무실 방문

후원회장으로 본격 지원 행보

영화배우 이원종 후원회장이 최현덕 남양주시장 예비후보를 찾아 힘을 보태며 본격적인 지원 행보에 나섰다. 대중적 인지도와 폭넓은 친화력을 갖춘 문화예술계 인사가 공개적으로 최 예비후보를 격려하고 나선 것은 향후 선거 구도와 여론 형성 측면에서도 적지 않은 의미를 가질 것으로 보인다.

이원종, 최현덕 남양주시장 예비후보에 힘 실어 지난 11일 선거사무실 방문 후원회장으로 본격 지원 행보. AD 원본보기 아이콘

최현덕 예비후보 측에 따르면 이원종 후원회장은 지난 11일 최 예비후보 선거사무실을 방문해 직접 지지와 격려의 뜻을 전했다. 이날 방문은 단순한 형식적 예방을 넘어, 최 예비후보가 제시하는 지역 발전 비전과 시정 철학에 힘을 싣는 상징적 행보로 읽힌다. 특히 선거 초반부로 접어드는 시점에서 후원회장의 공개 지원은 후보의 대외적 신뢰도와 정치적 존재감을 동시에 부각하는 계기가 될 수 있다는 점에서 주목된다.

이원종 후원회장은 대중문화계에서 오랜 시간 굵직한 활동을 이어오며 대중과 꾸준히 호흡해온 인물이다. 특유의 친근하면서도 무게감 있는 이미지, 그리고 세대를 아우르는 대중적 인지도는 정치권 안팎에서도 상징성이 큰 자산으로 평가된다. 이 같은 인물이 최 예비후보를 직접 찾아 힘을 보탠 것은 단순한 개인적 친분을 넘어, 후보가 추구하는 가치와 방향성에 대한 공감의 표현으로도 해석될 수 있다.

정치적으로 보면 후원회장의 존재는 단순한 명예직에 머물지 않는다. 후보가 어떤 인물들과 뜻을 함께하고 있는지, 또 어떤 사회적 신뢰만을 형성하고 있는지를 보여주는 하나의 지표가 되기 때문이다. 그런 점에서 이원종 후원회장의 이번 방문은 최 예비후보가 시민과의 접점을 넓히고 외연을 확장하는 데 적잖은 동력이 될 것으로 예상된다. 대중성과 상징성을 겸비한 지원군의 존재는 선거전에서 후보의 메시지를 보다 넓은 층위로 확산시키는 효과를 가져올 수 있기 때문이다.

특히 지방선거는 생활 정치의 성격이 강한 만큼 정책과 비전 못지않게 후보 개인의 신뢰도와 공감 능력이 중요하게 작용한다. 이원종 후원회장의 방문은 최 예비후보가 지역사회와 시민들에게 보다 친숙하고 안정감 있게 다가가는 데 긍정적인 영향을 줄 수 있다는 분석도 나온다. 문화예술계 인사의 공개 지지는 정치적 메시지를 다소 부드럽게 전달하면서도, 후보의 인간적 면모와 사회적 확장성을 함께 부각하는 효과가 있기 때문이다.

최 예비후보 측은 이번 만남을 계기로 시민과의 소통 폭을 더욱 넓히고 지역 현안에 대한 공감대 형성에도 속도를 낼 것으로 보인다. 남양주시의 미래 경쟁력 강화와 시민 삶의 질 향상, 지역 균형발전 등 핵심 의제를 중심으로 한 정책 행보에 이원종 후원회장의 상징성이 더해지면서 선거 분위기에도 일정한 변화가 나타날 가능성이 있다.

영화배우 이원종, 더불어민주당 최현덕 예비후보 후원회장 맡아 외연 확장 주목 원본보기 아이콘

정치권 안팎에서는 이번 방문이 단순한 후원회장 활동의 시작을 넘어 최 예비후보 진영의 외연 확장 신호탄이 될 수 있다는 관측도 내놓고 있다. 선거는 결국 인물과 비전, 그리고 신뢰를 둘러싼 경쟁이라는 점에서, 대중적 신망을 얻고 있는 인사의 공개적 지원은 후보의 메시지에 힘을 싣는 중요한 장면으로 작용할 수 있어서다.

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이번 장면은 단순한 방문 이상의 의미를 지닌다. 선거에서 유권자가 주목하는 것은 후보 개인의 역량뿐 아니라 누가 그 인물을 신뢰하고 곁에서 힘을 보태고 있는가이기도 하다. 그런 점에서 이원종 후원회장의 선거사무실 방문은 최현덕 예비후보의 정치적 무게감을 한층 끌어올리는 상징적 장면으로 읽힌다. 공개 지지의 언어보다 더 설득력 있는 것은 실제 행동이라는 점에서, 이날의 방문은 최 예비후보에게 적지 않은 정치적 자산으로 남을 전망이다.

영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr



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