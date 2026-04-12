계명대 행사장서 만나 짧은 인사·악수

'컷오프' 이진숙, 무소속 출마 의미

이진숙 전 방송통신위원장이 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보와 만났다.

이진숙 전 방송통신위원장이 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보와 만나 악수를 나누고 있다. 이 전 위원장 페이스북 영상 캡처 AD 원본보기 아이콘

11일 이 전 위원장은 자신의 페이스북을 통해 대구 달서구 계명대 성서캠퍼스 대운동장에서 열린 '재구 상주향우회 정기총회 및 한마음체육대회' 행사장에서 김 후보와 만나 짧게 인사를 나누는 영상을 게재했다.

이 전 위원장은 "언젠가 만날 사람을 오늘 만났다"며 "이진숙 vs 김부겸"이라고 적었다. 영상에서 두 사람은 악수를 하며 짧은 대화를 나눴고, 이 전 위원장은 마지막에 고개 숙여 인사하는 김 후보를 향해 "또 뵙겠습니다"라고 말했다.

평상복을 입은 이 전 위원장은 '대구시장 예비후보 이진숙'이라고 적힌 흰 어깨띠를 두르고 있었고, 김 후보는 민주당을 상징하는 파란색 점퍼를 입고 있었다.

앞서 김 후보는 지난 10일 한국방송(KBS) 라디오 '전격 시사'와 인터뷰에서 '민주당에서 대구·경북(TK) 지역만 빨간색 사용을 허용하는 방안이 논의됐다'는 보도가 있다는 진행자의 질문에 "우리가 무슨 큰 죄 지었나. 당당하게 파란 점퍼 입겠다"고 답한 바 있다.

이 전 위원장은 국민의힘 대구시장 후보 경선에서 공천 배제(컷오프)된 이후 무소속으로라도 출마하겠다는 의지를 드러냈다.

그는 지난 8일에는 CBS 라디오 '박성태의 뉴스쇼'에 출연해 "(대구시장 선거 구도가) 3파전, 4파전이 되면 자유 우파의 표가 갈리기 때문에 결국 김부겸 대 1명의 후보로 단일화 돼야 한다고 본다"고 밝혔다.

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이어 "처음부터 끝까지 단 한 번도 대구시장 외에는 생각한 적이 없다고 말씀드렸는데 마치 보궐 제의가 오면 생각해 보겠다는 식으로 몇 배나 튀겨져서 나갔다"며 "지금은 어떤 다른 것도 생각하고 있지 않다"고 대구시장 선거를 향한 강한 의지를 드러냈다.

이소진 기자 adsurdism@asiae.co.kr



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