국립산림치유원, 협력단 간담회 열고

문화·체험·먹거리 잇는 상생 관광모델 구체화

국립산림치유원이 산림치유를 중심으로 문화·체험·먹거리 등 지역 자원을 연계한 상생형 치유관광 모델 확산에 본격적으로 나섰다.

숲의 치유 기능을 지역 관광자원과 결합해 국민에게는 한층 풍부한 치유 경험을 제공하고, 지역에는 새로운 활력을 불어넣겠다는 구상이다. 산림청 한국산림복지진흥원 국립산림치유원은 치유 관광협력단 참여업체를 대상으로 현장 소통간담회를 개최했다고 10일 밝혔다.

산림치유·문화·체험·먹거리 잇는 협력단 간담회“지역과 함께하는 체류형 관광모델 확대” AD 원본보기 아이콘

이번 간담회는 산림치유와 지역 관광자원의 연계를 통해 상생형 산림복지서비스를 확대하고, 협력단 운영 활성화를 위한 현장의 의견을 직접 청취하기 위해 마련됐다. 단순한 행사성 만남을 넘어 산림복지와 지역관광의 접점을 구체화하는 실무형 소통의 장이었다는 평가다.

이날 간담회에는 김기현 국립산림치유원장이 직접 참석해 협력단 관계자들과 자유로운 분위기 속에서 의견을 나눴다. 현장에서는 협력단 업체들이 체감한 운영상의 경험과 애로사항, 지역경제 기여 확대를 위한 협력 방안 등이 폭넓게 논의됐다.

특히 김 원장은 지역과 연계한 상호 협력체계 구축의 중요성을 강조하며 협력단 간 네트워크 강화와 공동 홍보의 필요성에 공감대를 모았다. 산림치유가 숲 내부 프로그램에 머무는 것이 아니라 지역의 문화와 관광, 식음, 체험 자원과 유기적으로 맞물릴 때 지속 가능한 치유관광 모델로 자리매김할 수 있다는 인식이 공유됐다.

간담회에 참석한 한 협력단 참여업체 관계자는 "치유관광 협력단은 산림치유와 지역 자원을 연결해 새로운 관광 가치를 만들어가는 의미 있는 시도"라며 "현장 의견을 직접 듣고 반영하려는 자리가 마련돼 앞으로 협력사업에 대한 기대가 크다"고 말했다.

국립산림치유원은 이번 간담회를 시작으로 협력단과의 소통을 한층 강화하고, 정기적인 소통 창구를 운영해 현장의 목소리를 사업에 적극적으로 반영할 계획이다. 아울러 지역과 상생하는 산림치유 기반 관광모델을 지속해서 확대해 나간다는 방침이다.

김기현 국립산림치유원장은 "산림치유와 지역의 다양한 자원을 유기적으로 연결해 국민에게는 더 나은 치유 경험을 제공하고, 지역에는 실질적인 도움이 되는 상생 모델을 만들어 가겠다"고 밝혔다.

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이번 간담회는 산림복지정책이 단순한 치유 프로그램 제공을 넘어 지역경제와 관광 생태계 확장으로 이어질 수 있음을 보여주는 신호탄으로 읽힌다. 숲의 공공성과 지역의 생활경제가 맞닿는 지점에서, 치유관광은 이제 '쉼'의 개념을 넘어 지역과 함께 성장하는 새로운 관광 전략으로 진화하고 있다.

영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr



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