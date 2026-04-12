고유가 지원금 1천645억원 반영

소득 하위 70% 최대 1인당 60만원

K-패스·소상공인 지원 포함

정부가 고유가 대응과 민생 안정을 위해 편성한 올해 첫 추가경정예산안에 광주시 관련 국비 1,961억원이 반영됐다. 다만 광주·전남 행정통합 준비에 필요한 비용은 이번 추경에 포함되지 않았다.

광주시는 12일 "지난 10일 국회 본회의를 통과한 '2026년도 제1회 정부 추가경정예산'에 고유가 부담 완화와 민생 안정 등을 위한 국비 1961억원이 반영됐다"고 밝혔다.

이번 추경은 고유가 부담 완화와 민생 안정, 산업 피해 최소화 및 공급망 안정 등 중동전쟁 긴장에 따른 경제 위기 대응을 위해 총 26조 2,000억원 규모로 편성됐다. 광주시는 확보된 예산을 시민 생활비 부담 완화와 지역경제 안정에 투입할 계획이다.

가장 큰 비중을 차지하는 사업은 '고유가 피해지원금'이다. 1,645억원이 편성돼 소득 하위 70% 시민에게 1인당 10만원에서 최대 60만원까지 지급된다.

대중교통 이용 부담을 줄이기 위한 케이(K)-패스 환급 지원에는 26억원이 반영됐다.

소상공인 지원 예산도 포함됐다. 일시적 경영 위기·신용 취약·청년대표 소상공인을 대상으로 한 '소상공인 특별경영안정자금' 80억원과 폐업 예정 점포 철거비 등을 지원하는 '희망리턴패키지' 6억원이 편성됐다. 전통시장 소비 진작을 위한 온누리상품권 환급사업에도 20억원이 반영됐다. 구매금액의 최대 30%, 1인당 2만원 한도로 지원된다.

취약계층 지원 예산도 확대됐다. 저소득층 위기가구 대상 의료급여 107억원과 긴급복지 3억 2,000만원이 반영됐고, 등유·LPG 사용 가구에 5만원을 추가 지원하는 에너지바우처 사업에 1억원이 편성됐다.

청년 일자리 분야에서는 '사회연대경제 청년일경험 시범사업' 9억 6,000만원과 '사회복지시설 돌봄 보조 인력 지원' 2억 6,000만원 등 모두 13억 5,000만원이 반영됐다.

농업 분야 지원도 포함됐다. 무기질비료 가격보조 및 수급 안정 지원 3억 8,000만원, 농가 사료 직거래 활성화 지원 3억 6,000만원, 시설농과 면세유 유가 연동 보조금 한시 지원 8,000만원 등이 편성됐다.

다만 광주시와 전남도가 추진 중인 행정통합 관련 비용은 이번 추경에 반영되지 않았다. 정부는 고유가 대응과 민생 안정 중심의 추경 목적에 부합하지 않는다는 이유로 행정통합 비용을 제외했다.

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광주시는 전남도와 함께 행정안전부 특별교부세 지원을 건의하는 등 별도 재원 확보 방안을 추진할 계획이다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



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