순천·곡성 등 10개 선거구 경선 승자 발표

17개 선거구 '단수 공천' 본선 직행

더불어민주당 전남도당 선거관리위원회가 제9회 전국동시지방선거 광역의원(도의원) 경선 결과를 발표하며 전남 지역 본선 대진표를 빠르게 확정 짓고 있다.

전남도당 선관위는 12일 광역의원 2차 경선 결과와 함께 17개 지역의 단수 추천 명단을 공개했다. 이번 발표로 주요 격전지의 공천권 향배가 결정되면서 민주당의 지방선거 체제 전환에도 속도가 붙을 전망이다.

더불어민주당 전남도당 제공 AD 원본보기 아이콘

지난 10일부터 이틀간 권리당원 투표 100% 방식으로 진행된 이번 경선은 지역 정가의 예상대로 후보자들의 '조직력 싸움'이 승패를 갈랐다. 가장 많은 관심이 쏠렸던 순천시는 5개 선거구에서 승자가 가려졌다.

순천시에서는 오행숙(순천1), 김정희(순천3), 김미연(순천4), 김진남(순천5), 김영진(순천8) 후보가 각각 1위를 기록하며 공천권을 따냈다. 그 외 지역에서도 치열한 접전 끝에 본선행 티켓의 주인공이 가려졌다. 곡성군은 진호건, 구례군은 김송식 후보가 선출됐으며, 영광1 박원종, 고흥1 송형곤, 보성1 임용민 후보가 당원들의 선택을 받아 최종 후보로 확정됐다.

전남도당은 경선 지역 외에도 후보 경쟁력이 압도적이거나 전략적 판단이 필요한 17개 선거구에 대해 단수 추천을 의결했다. 목포시에서는 박문옥(3), 최정훈(4), 전경선(5) 후보가, 여수시는 최동익(1), 강문성(3) 후보가 단수 공천 명단에 이름을 올리며 본선으로 직행하게 됐다.

이와 함께 ▲순천6 신민호 ▲순천7 정희선 ▲광양1 임형석 ▲광양2 강정일 ▲함평 모정환 ▲영광2 김강헌 ▲장성1 김수권 ▲고흥2 박선준 ▲장흥1 김재승 ▲완도2 조인호 ▲영암2 손남일 ▲신안2 최미숙 후보 등도 단수 공천 대상자로 확정되며 조직 정비에 나섰다.

정치권에서는 이번 경선이 일반 시민 여론조사 없이 '권리당원 100%'로 치러진 점에 주목하고 있다. 이는 평소 당원 조직을 탄탄하게 관리해 온 후보들이 유리하게 작용했을 것이라는 분석이다.

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한편, 민주당 전남도당은 이번 광역의원 후보 확정을 기점으로 지역별 공약 정비와 선거 대책 위원회 구성 등 본격적인 본선 준비 작업에 박차를 가할 계획이다

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr

호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



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