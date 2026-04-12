조광한 국민의힘 최고위원이 12일 오는 6월 3일 열리는 제9회 전국동시지방선거 경기도지사 출마를 공식 선언했다.

조 최고위원은 이날 오후 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "누군가는 앞장서서 우리의 선거에 활력을 불어넣어야 한다. 이 절박한 사명감과 당을 향한 충정이 저를 경선 무대로 끌어들였다"면서 이같이 밝혔다.

경기 남양주시장을 지낸 조 최고위원은 재직 당시 도입한 '땡큐 버스', 계곡 불법 영업 정비 등 성과를 거론하면서 "검증된 행정 능력으로 경기도의 위상을 바로 세우겠다"면서 "대한민국의 수도 서울은 대한민국의 상징이, 경기도는 힘차게 뛰는 대한민국의 심장이 돼야 한다"고 했다.

조 최고위원은 이어 "경기도는 그 자체로 완결된 경제 생태계이자, 전 세계가 주목하는 혁신의 허브가 될 조건이 충분하다"면서 "특히 경기도에서 출발하는 젊은 세대가 새로운 무대의 주인공이 돼야 한다"고 했다.

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또 조 최고위원은 "이번 선거 분위기를 반전시키고, 우리 후보들이 각자의 현장에서 '해볼 만하다'는 자신감을 가질 수 있도록 확실한 승리의 에너지를 공급하기 위해 나섰다"면서 "남들이 고민할 때 과감히 결정하고, 남들이 망설일 때 용기 있게 앞장섰던 그 강력한 추진력으로 국민의힘의 승리를 견인하겠다"고 밝혔다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



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