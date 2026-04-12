권리당원 100% 투표 결과 공고

순위별 (가)·(나)·(다) 기호 배정

해남 민찬혁·완도 최정욱·진도 김춘화 등 1위 차지

더불어민주당 전남도당이 제9회 전국동시지방선거에 나설 기초의원 후보자 추천을 위한 '1차 경선 결과'를 발표하며 본격적인 선거 국면에 돌입했다.

12일 민주당 전남도당에 따르면, 지난 10일부터 이틀간 실시된 전남지역 기초의원 경선 결과 해남·완도·진도 등 주요 지역구의 후보 순위가 최종 결정됐다. 이번 1차 경선은 권리당원 선거인단 투표 100% 방식으로 진행됐으며, 결과에 따라 본선 기호 배정이 확정됐다.

더불어민주당 전남도당 제공 AD 원본보기 아이콘

해남군 가선거구(4인 경선)에서는 민찬혁 후보가 1위를 차지하며 기호 (가)번을 선점했다. 이어 민경매(2위), 이기우(3위) 후보가 순위권에 이름을 올렸다. 나선거구는 이성옥(1위)·김미숙(2위), 다선거구는 노중희(1위)·박상정(2위), 라선거구는 한종천(1위)·김영환(2위) 후보가 각각 본선행을 확정 지었다.

5인 경선이 치러진 완도군 가선거구는 최정욱 후보가 1위에 올랐다. 이어 지민(2위), 조원선(3위), 이현희(4위) 후보 순으로 배정이 완료됐다. 나선거구는 김세윤(1위)·임원희(2위), 다선거구는 박병수(1위)·허동조(2위) 후보가 각각 경선을 통과해 본선 대열에 합류했다.

가장 높은 경쟁률을 보인 진도군 가선거구(6인 경선)에서는 김춘화 후보가 1위를 기록하며 저력을 보였다. 김옥정(2위), 양광(3위), 이승완(4위) 후보가 뒤를 이었다. 나선거구는 박금례(1위) 후보와 이문포(2위) 후보가 순위를 확정 지으며 경선을 마무리했다.

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이번 발표는 전남지역 기초의원 경선 결과 중 1차분에 해당한다. 기초의원 선거는 중선거구제 특성상 경선 순위에 따른 기호 배정이 본선 승패를 가르는 핵심 변수로 작용할 전망이다. 민주당 전남도당은 이번 1차 발표를 시작으로 나머지 지역구에 대한 경선 결과도 순차적으로 공개할 방침이다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



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