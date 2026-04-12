與 "하정우 영입, 과거보다 진전된 상황…정청래, 이번주 만나 설득"
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조승래 민주당 사무총장 간담회
울산 남구갑 보궐도 "인재영입 1호 될 것"
조승래 더불어민주당 사무총장은 12일 부산 북갑 국회의원 보궐선거 후보로 하정우 청와대 AI미래기획수석을 영입하는 것과 관련해 "진척을 보였다"고 밝혔다. 민주당은 정청래 대표가 이번 주 하 수석을 만나 설득에 나설 것이라고 확인했다.
조 사무총장은 이날 국회에서 열린 기자간담회에서 "우리가 갖고 있는 최적의 카드를 만들기 위해 숙고의 과정에 들어가 있다"며 "과거보다는 좀 진전된 상황"이라고 밝혔다.
연합뉴스
앞서 이연희 민주당 전략기획위원장은 하 수석 영입과 관련해 12일 KBS '일요진단' 프로그램에 출연해 "개인적으로는 8부 능선을 넘은 것 같다"고 밝혔다. 이와 관련해 조 사무총장은 "8부 능선까지 왔다 하더라도 2부능선을 넘기는 것은 또 당의 추가적인 노력이 필요한 것이라고 보고 있다"며 "부산의 미래를 상징할 수 있는 좋은 인재라고 저희는 생각하고 있기 때문에 최선을 다해서 영입하기 위해 노력하고 있다"고 소개했다.
이 전략기획위원장은 간담회에서 "사무총장도 하 수석을 만났고 당의 중진의원도 만났었다"며 "이번 주 정청래 대표가 만나 직접 출마를 요청할 계획"이라고 했다. 그는 "처음에는 여러 이유로 완강하게 고사했는데 접촉 과정에서 수용성이 넓어졌다고 얘기 듣고 있다. 정 대표께서 요청하시면 그에 따라서 큰 결단이 있지 않을까 이렇게 기대하고 있다"고 했다.
부산 북갑 선거구는 현역인 전재수 의원이 부산시장에 나섬에 따라 이번 지방선거에서 보궐선거가 치러질 예정이다.
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김상욱 민주당 의원의 울산시장 출마로 치러질 예정인 울산 남갑 국회의원 보궐선거 후보와 관련해 조 사무총장은 "인재 영입에 서두르고 있다"며 "울산에 첫번째 인재영입 사람이 될 가능성이 높다"고 말했다.
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