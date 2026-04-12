재구상주향우회 정기총회·체육대회 성황

1000여명 한자리서 화합 다져

재구상주향우회가 출향인의 연대와 고향 사랑을 한데 모으는 대규모 화합의 장을 펼쳤다. 정기총회와 체육대회를 아우른 이번 행사는 단순한 친목 모임을 넘어, 향우 사회 결속을 재확인하고 고향 상주의 미래를 함께 모색하는 자리로 의미를 더했다.

재구상주향우회, 제36차 정기총회·한마음 체육대회 성료 향우 1000여명 화합 다져 AD 원본보기 아이콘

재구상주향우회는 지난 11일 계명대학교 성서캠퍼스 대운동장에서 '2026년 제36차 정기총회 및 한마음 체육대회'를 열었다. 이날 행사에는 이동환 (사)재대구경북시도민회 회장과 22개 시·군·구 회장단을 비롯해 김승수 국민의힘 대구 북구을 국회의원, 김부겸 더불어민주당 대구시장 예비후보, 재구 상주인 등 1000여명이 참석해 성황을 이뤘다.

행사장은 고향의 정을 나누려는 향우 인들의 발걸음으로 일찌감치 열기를 띠었다. 참석자들은 오랜만의 재회 속에 안부를 나누며 상주라는 공통의 뿌리로 이어진 공동체 의식을 확인했고, 정기총회와 체육행사, 교류 프로그램을 통해 세대와 직능을 아우르는 폭넓은 소통을 이어갔다.

송영헌 재구상주향우회 회장은 인사말에서 "재구상주향우회는 타지에서 살아가면서도 고향 상주를 가슴에 품고 서로를 격려하며 함께 성장해 온 든든한 공동체"라며 "오늘 이 자리가 향우인 모두 하나 되는 화합의 한마당이자, 고향 상주의 발전을 위해 마음을 다시 모으는 뜻깊은 계기가 되길 바란다"고 말했다.

이어 "앞으로도 향우회가 출향인과 고향을 잇는 가교 구실을 충실히 수행하며, 서로에게 힘이 되는 공동체로 더욱 굳건히 서가겠다"고 강조했다.

이동환 (사)재대구경북시도민회 회장도 축사를 통해 향우회의 역할과 의미를 높이 평가했다. 이 회장은 "재구상주향우회는 재대구경북 향우사회 안에서도 단합과 참여, 고향 사랑의 열정이 각별한 모범 조직"이라며 "향우들이 한마음으로 뭉칠 때 고향의 경쟁력도 더욱 향상될 수 있다"고 밝혔다.

그러면서 "오늘 정기총회와 한마음 체육대회가 향우 간 우정을 더욱 돈독히 하고, 상주와 대구·경북이 함께 발전하는 소중한 밑거름이 되길 기대한다"고 했다.

김승수 국민의힘 대구 북구을 국회의원은 "고향을 잊지 않고 한자리에 모여 정을 나누는 향우 여러분의 모습 자체가 지역사회의 큰 자산"이라며 "상주의 역사와 전통, 그리고 미래의 성장 잠재력은 향우 여러분의 관심과 응원 속에서 더욱 크게 빛날 것"이라고 말했다.

이어 "오늘 행사가 단순한 체육대회를 넘어 향우 사회 화합은 물론, 고향 발전을 위한 지혜와 역량을 모으는 뜻깊은 자리가 되길 바란다"고 덧붙였다.

이날 대운동장에서는 체육 경기와 화합 프로그램이 이어지며 시종 활기찬 분위기가 이어졌다. 참석자들은 선의의 경쟁 속에서도 서로를 격려하며 웃음과 박수로 어우러졌고, 향우 사회 특유의 끈끈한 정을 다시 한번 확인했다.

이번 행사는 고향을 떠나 생활하고 있는 출향인들에게는 정체성과 유대감을 되새기는 자리였고, 지역사회에는 향우 네트워크가 지닌 응집력과 상징성을 보여주는 무대이기도 했다. 특히 상주인의 이름으로 한자리에 모인 1000여명의 발걸음은 향우회가 단순한 친목 단체를 넘어 고향과 지역사회를 잇는 사회적 자산으로 자리매김하고 있음을 보여줬다.

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지역 향우 조직은 고향의 위상과 경쟁력을 바깥에서 확장하는 또 하나의 힘이다. 그런 점에서 이날 재구상주향우회의 행사는 사람을 잇고 지역을 잇는 향우회의 본령을 다시 확인한 자리였다는 평가가 나온다. 고향의 이름으로 시작된 연대가 지역 발전의 실질적 동력으로 이어질 수 있을지 주목된다.

영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr



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