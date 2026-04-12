오월드 탈출 늑대 '늑구' 닷새째 행방 묘연

10여일 생존 가능…야산 폐사 가능성도

대전 오월드에서 탈출한 늑대 '늑구'가 닷새째 행방이 묘연해 당국이 수색하고 있다.

12일 대전시 등에 따르면 늑구의 모습이 마지막으로 수색당국에 포착된 것은 탈출 다음 날인 지난 9일 오전 1시 30분께다. 오월드 인근 야산에서 움직이는 모습이 열화상카메라에 촬영됐으나, 드론 배터리를 교체하는 과정 중 수색 당국의 시야에서 사라졌다.

이후 행방이 묘연한 상황이 계속되고 있다. 전날 밤부터 이날 새벽 사이 이어진 야간 수색에서도 늑구는 발견되지 않았다.

수색당국은 귀소 본능에 따라 늑구가 여전히 오월드 인근을 맴돌고 있을 가능성이 크다고 보고 이날도 드론 12대를 동원해 수색하고 있다. 수색 범위는 오월드 인근 반경 6㎞ 이내다.

수색당국은 늑구가 야산에 굴을 파고 들어가 있을 가능성도 염두하고 있다. 현재 기온 등의 조건을 고려할 때 늑구가 물을 마셨다면 10여일은 야생에서 생존할 수 있는 것으로 전해졌다. 다만 오월드에서 태어나 사람의 손에 길러진 만큼 사냥 능력이 부족해 야산에서 폐사할 가능성도 남아있다.

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이날도 "늑구인 것 같다"는 신고가 여러 차례 들어오고 있으나 대부분 들개나 고라니 등을 본 오인 신고로 확인됐다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



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