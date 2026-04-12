이재명 대통령이 9일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2026.4.9 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이재명 대통령은 12일 전남 완도 냉동창고 화재 현장에서 임무 수행 중 소방대원들이 순직했다는 보고를 받고 "삼가 고인의 명복을 기원한다"고 애도했다.

이 대통령은 이날 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 "국민의 생명과 안전을 지키기 위해 가장 위험한 현장으로 달려가 마지막까지 소임을 다하셨다"며 "그 용기와 헌신에 머리 숙여 경의를 표한다"고 추모했다.

그러면서 이 대통령은 정부는 이번 사고를 엄중히 받아들이며, 모든 현장 인력이 보다 안전한 환경에서 임무를 수행할 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.

아울러 이 대통령은 "유가족 여러분께 깊은 애도의 뜻을 전하며, 동료 대원들께도 위로와 함께 격려의 말씀을 드린다"고 전했다.

앞서 강유정 청와대 수석대변인은 이날 이 대통령이 냉동창고 화재 사고 소식을 듣고 사고 수습과 인명 구조에 가용한 자원을 모두 동원할 것을 지시했다고 말했다. 또 이 대통령은 "무엇보다 인명이 최우선이기에 인명 구조와 구조 인력의 안전 확보 및 사고 방지에 만전을 기하라 재차 당부했다"고 강 대변인은 설명했다.

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소방 당국에 따르면 이날 오전 8시 25분쯤 전남 완도군 군외면의 한 냉동창고에서 불이 났다. 이 불을 진압하다 고립됐던 완도소방서 구조대원 소방위 박 모 씨(44)와 해남소방서(북평지역대) 소속 소방사 노 모 대원(31)이 숨진 채 발견됐다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



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