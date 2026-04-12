DM 기능 따로 떼내 별도 앱으로

종단 간 암호화 적용해 보안 강화

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 소유한 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)가 카카오톡이나 왓츠앱과 비슷한 메시지 앱을 다음 주 선보인다.

11일(현지시간) 애플 앱스토어에 따르면 X는 메시지 앱 'X챗'을 오는 17일 출시할 예정이다.

애플 앱스토어에 등록된 X챗. 애플 앱스토어 캡처. AD 원본보기 아이콘

이 앱은 원래 X 플랫폼 내에서 제공하던 쪽지(DM·다이렉트 메시지) 기능을 따로 떼어 별도의 메시지 앱으로 만든 것이다. X챗 내에서 주고받는 대화에는 종단 간(End-to-end) 암호화를 적용해 송신자와 수신자 외 다른 사람이 대화 내용을 엿볼 수 없도록 보안 기능을 강화했다.

종단 간 암호화란 이용자 정보를 시스템 관리자를 포함한 외부에서 볼 수 없도록 막는 기술로, 가장 강력한 보호 수단 중 하나다. 또 X챗은 대화 내용을 추적하지도 않고, 스크린샷을 금지했다. 광고도 게재하지 않는다. 이 앱은 텍스트 메시지 외에도 음성·영상 통화와 문서 전송 등 콘텐츠 공유, 그룹 채팅, 주고받은 메시지의 수정·삭제 기능 등도 제공할 예정이다.

앞서 일론 머스크는 X가 단순 SNS를 넘어 메신저 기능은 물론 콘텐츠 공유, 금융 결제 등까지 모든 것을 아우르는 '슈퍼 앱'이 되기를 기대한다고 밝힌 바 있다. 그는 2022년 트위터 인수 직후 직원들과 대화에서 중국의 '위챗'을 예로 들며 "트위터가 그 수준이 되거나 그에 근접할 수만 있다면 그것만으로도 성공"이라고 말했다. 이를 통해 이용자가 X 플랫폼에서 벗어나지 않도록 하고, 플랫폼 내부에서 수익을 창출하겠다는 것이다. 또 머스크는 메타가 서비스하는 '왓츠앱'보다 더 안전한 메신저 앱을 내놓겠다고 여러 차례 말해 왔다.

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X챗은 X 계정이 있는 사용자만 이용할 수 있다. 또 iOS용으로 먼저 출시한다. 안드로이드 출시 여부는 아직 알려지지 않았다.

김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



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