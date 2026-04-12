오전에는 자신의 골프 클럽서 5시간 라운딩

부통령 "트럼프 대통령과 지속적 소통" 강조

미국과 이란이 종전 협상이 결렬되던 순간 도널드 트럼프 미국 대통령은 플로리다주 마이애미에서 이종격투기(UFC)를 관람하고 있었다는 보도가 나왔다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 UFC 경기장에 들어오고 있다. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

12일(현지시간) CNN 방송과 월스트리트저널(WSJ) 등은 미국과 이란이 파키스탄 이슬라마바드에서 종전 협상 끝에 결렬을 선언했을 당시 트럼프 대통령이 플로리다주 마이애미의 카세야 센터에서 UFC 327 경기를 보고 있었다고 보도했다.

트럼프 대통령은 친트럼프 인사인 컨트리록 가수 키드 록의 음악과 함께 경기장에 모습을 드러냈다. 경기장으로 들어오면서 이란 전쟁과 관련해 '미국 우선주의'를 배신했다며 자신을 비판한 존 로건 UFC 해설위원과 악수하기도 했다.

미국 플로리다주 마이애미 UFC 경기장에서 마코 루비오 국무장관이 도널드 트럼프 대통령에게 자신의 휴대전화를 보여주며 무언가를 보고하고 있다. 로이터연합뉴스 원본보기 아이콘

CNN은 트럼프 대통령과 일행인 장녀 이방카 트럼프, 마이애미 출신인 마코 루비오 미 국무장관을 취재하던 현장 기자들이 미소를 지으며 경기를 즐기는 트럼프 일행을 목격했다고 전했다. 이어 이슬라마바드에서 이란과의 협상 타결이 불발됐다고 JD 밴스 미국 부통령이 이란과의 협상 타결이 불발됐다고 발표하는 순간 경기장 대형 스크린에 트럼프 대통령과 루비오 국무장관의 모습이 비쳤다.

밴스 부통령은 브리핑 도중 '트럼프 대통령과 협상 중간 자주 소통했느냐'는 취재진의 물음에 방어적인 태도를 취했다는 해석이 있었다. 그는 "분명히 대통령과 계속 소통하고 있었다"며 "정확히 몇 번인지는 모르겠지만, 지난 21시간 동안 6번 아니면 12번 정도 통화했다"라고 강조했다. 아울러 그는 협상이 진행되는 동안 루비오 장관을 비롯해 피트 헤그세스 국방장관, 스콧 베선트 재무장관, 브래드 쿠퍼 미 중부사령관 등 미 고위 관리들과도 대화를 나눴다고 덧붙였다.

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한편 이날 오전 트럼프 대통령은 워싱턴 DC 인근인 버지니아주 트럼프 내셔널 클럽에서 약 5시간에 걸친 골프 라운딩을 즐긴 것으로 전해졌다. 트럼프 대통령은 워싱턴에서 골프를 마치고 UFC 관람을 위해 출발하기 전 백악관에서 취재진과 만나 "이란과의 협상은 타결이 될 수도 있고 안 될 수도 있다"며 "이란과 합의가 되는지는 내게 상관없다. 어떤 일이 있더라도 우리가 이긴 것"이라고 일축했다.

구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr



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