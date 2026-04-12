현대아울렛 가든파이브서 주말 운영

유럽·중앙아시아 수출도 가시화

주방가전 기업 주식회사 캔(CAN)이 자사 브랜드 '이지쿡(EZ COOK)'의 매장용 라면조리기 신제품 'CAN7000 PRO'를 지난 2일 출시했다고 12일 밝혔다. 작년 하반기 가정용 'CAN7000 HOME'이 시장에서 호응을 얻은 데 이어 매장 특화 모델로 라인업을 완성한 것이다.

주식회사 캔은 신제품 출시와 함께 현대아울렛 가든파이브점에서 팝업스토어 '이지쿡과 함께 라면'을 운영 중이다. 회사 제공. AD 원본보기 아이콘

'CAN7000 PRO'는 기존 가정용과 달리 '자동 급수 방식'을 채택해 물을 일일이 보충하는 불편함을 없앴다. '순간 온수 기술'을 탑재해 대기 시간 없이 즉시 조리가 가능하다. 고회전율이 필수인 식당·편의점·카페 등 매장 환경을 겨냥한 설계다. 인테리어와 자연스럽게 어우러지도록 디자인도 대폭 강화했다.

신제품 출시와 함께 현대아울렛 가든파이브점(1층 광장·장지천 방향)에서 팝업스토어 '이지쿡과 함께 라면'도 운영 중이다. 이달 11일부터 다음 달 5일까지 매주 토·일요일 오전 11시부터 오후 7시까지 진행된다. 장지천 벚꽃과 어우러진 야외 라면 체험이 입소문을 타며 지역 커뮤니티에서 '벚꽃 라면 명소'로 화제가 되고 있다.

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글로벌 시장 공략도 본격화하고 있다. 주식회사 캔은 지난달 26일부터 29일까지 송도에서 열린 '2026 대한민국 라면박람회'에서 PRO 모델을 처음 공개했다. 이미 북미와 동남아 시장에서 실적을 쌓아온 이지쿡은 이번 박람회에서 유럽과 중앙아시아 바이어들의 관심을 끌었다. 현재 두 국가 업체와 대규모 공급 계약 체결을 앞두고 있다.

회사 관계자는 "자동 급수와 순간 온수 기술을 앞세워 국내는 물론 유럽·중앙아시아 등 전 세계 매장에서 K-라면의 맛을 구현하는 글로벌 표준이 되겠다"고 밝혔다.

주식회사 캔은 지난달 26~29일 송도에서 열린 '2026 대한민국 라면박람회'에서 PRO 모델을 처음 공개했다. 회사 제공. 원본보기 아이콘

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



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