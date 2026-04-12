SMR·열에너지 저장시스템 기술교류 모색

이한우 현대건설 현대건설 close 증권정보 000720 KOSPI 현재가 179,500 전일대비 3,900 등락률 -2.13% 거래량 1,650,776 전일가 183,400 2026.04.10 15:30 기준 관련기사 "일주일 새 20% 폭등" 휴전 소식에 개미들 쓸어 담은 이 종목 변동성 속에서도 기회는 있다? 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로 코스피, 하락 출발 후 보합…코스닥도 약보합 전 종목 시세 보기 대표와 빌레 타비오 핀란드 외교통상개발부 장관이 만나 에너지 분야 협력방안을 논의했다고 회사 측이 전했다.

지난 10일 서울 종로구 현대건설 본사에서 열린 면담에는 이 대표를 비롯한 현대건설 주요 경영진, 핀란드 측에서는 타비오 장관과 유리 예르비아호 주한 핀란드 대사 등 주요 정부 인사가 참석했다. 지역난방용 소형모듈원전(SMR) 기업인 스테디 에너지, 산업용 버너·히트펌프 생산기업 오일론, 열에너지 저장스시템기업 엘스토르 등 에너지 분야 경제사절단이 동참했다.

핀란드의 열에너지 기술과 현대건설의 EPC(설계·조달·시공) 역량을 결합하는 방안을 논의했다고 회사 측은 설명했다. 핀란드는 2035년까지 탄소중립을 목표로 전력 분야 원자력과 신재생에너지 비중을 늘려나가고 있다. 산업이나 수송, 열 분야까지 탈탄소를 확대하는 등 에너지 전환에 적극적인 나라 가운데 한 곳으로 꼽힌다.

이한우 현대건설 대표(왼쪽)와 빌레 타비오 핀란드 외교통상개발부 장관이 지난 10일 서울 현대건설 사옥에서 만나 기념사진을 찍고 있다. 현대건설 제공 AD 원본보기 아이콘

스테디 에너지가 헬싱키에 구축하고 있는 SMR을 전력이 아닌 열 생산에 특화된 50㎿급 원자로다. 기존 대형 원전에 비해 낮은 온도와 압력에서 작동해 안전성과 경제성이 높은 수준이라고 한다. 도심이나 산업단지에 적용하기 유리하다. 히트펌프는 공기열이나 지열을 활용해 석유나 전기 난방 대체재로 선호된다고 현대건설 측은 설명했다.

회사 측은 "핀란드의 친환경 기술과 현대건설이 보유한 에너지·플랜트 등 사업 역량이 실질적인 시너지를 낼 수 있을 것"이라며 "중동 리스크로 에너지 안보가 중요해진 만큼 탄소 배출을 최소화한 차세대 에너지 인프라 분야에서 협력을 강화해 북유럽을 비롯한 글로벌 에너지 시장 공략에 총력을 기울이겠다"라고 전했다.

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현대건설은 핀란드 국영 에너지 기업 포툼, 미국 원전 설계기업 웨스팅하우스와 핀란드 신규 대형 원전 건설사업을 위한 사전업무를 수행하고 있다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr



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