경기도가 반도체 산업 전문인력 양성을 위해 오는 5월8일까지 '반도체 교육인프라 공유활용 사업' 참여기관을 모집한다.

해당 사업은 도내 대학과 기업이 보유한 반도체 교육장비와 시설을 서로 공유해 학생과 재직자가 실무 중심 교육을 받을 수 있도록 지원하는 사업이다.

대학과 기업이 보유한 교육 자원을 연계해 현장에서 요구되는 기술을 배울 수 있도록 지원하는 것이 핵심이다. 이를 통해 도내 교육인프라 활용도를 높이고 산업 수요에 맞는 인재 양성을 도모한다.

사업에 참여할 수 있는 수요기관은 반도체 실습 교육이 필요한 도내 대학과 중소·중견기업이며, 공급기관은 수요기관이 희망하는 실습 교육을 제공할 수 있는 대학과 기업이다.

지난해에는 세 차례 공모를 통해 27개 대학과 기업이 참여했다. 이들 기관은 교육인프라를 활용한 교육과정을 운영해 416명이 실무에 필요한 실습 교육을 받았으며, 다양한 현장 중심 교육으로 참여자들의 직무 역량 강화에 기여했다.

경기도는 공모를 통해 선정된 기관에는 학생과 재직자를 위한 교육과정 운영에 필요한 재료비와 장비 이용료 등 교육비용을 최대 3000만원까지 지원한다. 참여기관은 전문가 평가위원회를 통해 교육과정의 적절성, 교육환경, 비용 타당성 등을 종합적으로 검토해 결정된다.

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박민경 경기도 반도체산업과장은 "반도체 산업 경쟁력은 실무형 인재 확보에 달려 있다"며 "이번 사업을 통해 도내 대학과 기업이 협력해 교육 인프라를 공유하고 산업 수요에 맞는 인재를 체계적으로 양성할 수 있도록 지원을 강화하겠다"고 말했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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