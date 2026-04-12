경기도가 흩어져 있던 도의 우수 문화·관광 콘텐츠를 한자리에서 즐길 수 있는 복합문화공간 '컬처라운지 경기,장(場)'을 18일 개관한다.

'컬처라운지 경기,장(場)'은 경기도청이 자리한 수원 광교 경기융합타운 도담뜰 옆 보행몰(경기도서관 옆)에 약 400㎡ 규모로 조성됐다.

경기도는 도민들이 여행, 전시, 영화, 공연, 도자 등 각기 다른 문화 예술을 접하기 위해 여러 기관이나 행사장을 찾아다녀야 했던 불편을 해소하기 위해 기획됐다.

경기관광공사, 경기문화재단, 한국도자재단, 경기콘텐츠진흥원, 경기아트센터, (사)DMZ국제다큐영화제 등 문화 분야 6개 공공기관이 처음으로 뜻을 모아 공간 조성에 협력했다.

내부는 방문객이 하나의 동선을 따라 다양한 경험을 할 수 있도록 네 가지 핵심 테마로 꾸며졌다.

먼저 '로컬레이더'에서는 개인별 성향 분석을 통해 나에게 딱 맞는 맞춤형 경기도 여행 가이드를 받아볼 수 있다. '경기도자상점'에서는 수준 높은 도자 작품을 감상하고 구매할 수 있으며, 다기(茶器)를 활용한 차(茶) 시음과 공예 체험도 함께 진행된다.

'아트 앤 굿즈'에서는 미술작품 전시를 비롯해 색칠(컬러링) 체험과 다채로운 문화 상품 구매가 가능하며, '플레이 경기' 구역에서는 도 예술단이 참여하는 소규모 실황 공연과 인공지능(AI) 기반 영화 및 다큐멘터리 상영이 순차적으로 이뤄진다.

이 밖에도 매월 전시와 연계한 문화 워크숍이나 영화·게임 이해력(리터러시) 증진 등 도민 참여형 프로그램을 지속적으로 확대할 예정이다.

경기도의 문화관광 복합문화공간 '컬처라운지 경기,장(場)' 전경 AD 원본보기 아이콘

개관 당일인 18일에는 금관악기 연주 그룹인 '코리안아츠'의 봄맞이 특별 공연(Spring Concert)과 최근 2년간 진행된 경기도 관광 사진 공모전의 주요 수상작을 모은 특별전이 동시에 열린다.

컬처라운지 경기,장(場)은 매주 화요일부터 일요일까지 주 6일 체제로 오전 10시부터 오후 6시까지 운영된다. 입장료는 무료이며 공예 체험과 차(茶) 시음 등 일부 참여형 프로그램은 사전 예약제로 운영된다.

프로그램별 세부 내용 확인과 사전 예약은 네이버 예약('컬처라운지 경기,장'을 검색)을 통해 신청할 수 있다. 공간 방문을 원하는 도민은 경기도 융합타운 도담뜰에 위치한 보행몰 남측 상가(경기도서관 지하1층 출구 옆)로 찾아오면 된다.

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박래혁 경기도 문화체육관광국장은 "'컬처라운지 경기,장(場)'은 도민 누구나 자유롭게 방문해 즐길 수 있는 생활 속 문화공간"이라며 "앞으로도 도민의 일상 문화 체험을 통해 지역 문화가 함께 성장할 수 있는 다양한 문화공간을 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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