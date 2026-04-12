KB금융·중진공, 안전기술 기업 50개사 선정…산업 안전 구축

50개사 대상 33억원 지원

중대재해 안전망 강화

지방기업 50% 이상 선정

KB금융그룹은 12일 중소벤처기업진흥공단(중진공)과 함께 진행하는 '중소기업 산업안전 구축 지원사업'의 안전기술 기업 50개 사를 선정했다고 밝혔다.

KB금융과 중진공은 총 102개의 지원 기업 중 수도권 24개사, 지방 26개사 총 50개사의 공급기업을 최종 선정하고 총 33억원을 지원한다. 화재·끼임·충돌·추락 등 주요 산업재해 예방 기술을 보유한 기업들로, 지역균형발전을 위해 지방기업을 50% 이상 선정했다.

선정된 기업은 향후 매칭되는 수요기업을 대상으로 ▲안전제품 제공 ▲현장점검 ▲안전컨설팅 ▲안전교육 등 맞춤형 안전 개선 지원을 수행하게 된다. 이를 통해 안전기술 기업의 성장과 산업현장 개선이 동시에 이루어지는 선순환 구조를 구축해 나갈 계획이다.

KB금융 관계자는 "KB금융은 우수한 안전기술을 보유한 기업의 성장과 산업현장의 안전 개선이 동시에 이루어질 수 있도록 지원해 중소기업이 보다 안전한 환경에서 혁신과 성장을 이어갈 수 있도록 지역 현장에 기반한 실효성 있는 지원을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

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한편 주요 계열사인 KB국민은행은 중진공과 함께 13일부터 6조원 규모의 생산적금융 활성화를 위한 '중진공 정책자금 이용기업 우대 프로그램'을 운영한다. 중동 사태로 물류비 상승과 계약 지연 등 어려움을 겪는 기업을 대상으로 특별 금리우대, 보증료 지원·감면 혜택을 제공한다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr



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