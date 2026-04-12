경기도 '고유가 피해지원금 전담조직' 가동…3개반 10명 배치
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경기도가 고유가 피해지원금 지급을 위해 '고유가 피해지원금 전담조직(TF)'을 꾸리는 등 신속 지급을 위한 본격적인 준비에 들어갔다.
경기도는 고유가 피해지원금 전담조직(TF)으로 ▲사업 총괄반(5명) ▲현장 대응반(3명) ▲언론 대응반(2명) 등 3개반 10명을 배치했다고 12일 밝혔다. 이들은 사업총괄부터 중앙정부 및 시군과의 업무 협의, 현장 모니터링, 도민 홍보업무 등을 수행하게 된다.
고유가 피해지원금은 물가 상승의 직격탄을 맞은 취약계층의 생계 위기를 해소하는 데 초점을 맞추고 있으며 소득계층과 거주 지역에 따라 금액을 세분화해 차등 지급한다.
정확한 지급 규모는 범정부 특별조직(TF)에서 소득기준을 확정해야 알 수 있지만 현재까지 상황을 보면 1차로 이달 27일부터 기초생활수급자 55만4000명에게는 55만원을, 차상위계층 7만6000명에게는 45만원을 우선 지급할 예정이다.
이후 대상자 확정을 거쳐 2차로 오는 5월18일부터 7월3일까지 소득 하위 70% 일반 도민에게도 10만원씩을 지원할 예정이다.
특히 인구감소지역인 가평과 연천에 거주하는 기초생활수급자에게는 60만원, 차상위계층은 50만원, 소득 하위 70%는 20만원이 각각 지급된다.
경기도청
지원금은 도민의 편의를 극대화하기 위해 경기지역화폐, 선불카드, 신용카드, 체크카드 등 다양한 수단 중 하나를 직접 선택해 받을 수 있도록 설계했다.
지역 상권의 자금 선순환을 유도하기 위해 사용처는 주민등록 주소지 시군 연 매출액 30억원 이하 소상공인 업체로 제한된다.
다만 지난 민생회복 소비쿠폰 때와 마찬가지로 소비여건이 열악한 읍ㆍ면지역 하나로마트, 로컬푸드직매장 등에서는 매출액과 상관없이 사용이 가능하다. 경기지역화폐의 경우 해당 시군의 지역화폐 가맹점에서만 사용이 가능하다.
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금철완 경기도 복지국장은 "고유가 피해지원금이 고물가로 어려움을 겪고 있는 도민들게 실질적인 도움이 될 수 있도록 전담조직을 중심으로 철저히 준비하겠다"며 "촉박한 준비기간이지만 지급일정에 맞춰 신속하게 집행될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
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