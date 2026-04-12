"올해 가계대출 더 죈다"…시중銀 증가율 0.7%·KB 0.5% '대출 한파' 현실화

금융당국, 은행에 목표치 통보…대출 여력 급감

금융당국이 올해 주요 시중은행의 가계대출 증가율 목표치를 0.7% 수준으로 제시했다. 지난해 목표치를 초과한 KB국민은행은 증가율을 0.5%선으로 묶을 전망이다. 올해 은행권이 늘릴 수 있는 신규 대출 규모가 대폭 축소되면서, 지난해보다 강도 높은 '대출 한파'가 불가피할 것으로 보인다.

12일 금융권에 따르면 금융당국은 KB국민은행을 제외한 주요 시중은행(신한·하나·우리·NH농협은행)에 올해 가계대출 증가율 목표치를 0.7%선에서 전달한 뒤 최종 비율을 협의 중이다.

금융당국 관계자는 "주요 시중은행에 1%를 크게 밑도는 수준의 가계대출 증가율 목표치와 순증 규모 가이드라인을를 전달했다"며 "은행들이 내부 검토를 거쳐 경영계획을 수정한 뒤 목표치를 다시 제출하면 이를 검토 후 최종 증가율이 확정할 예정"이라고 밝혔다.

금융당국은 개별 시중은행에 0.7% 수준에서 가계대출 증가율 목표치를 제시했다. A은행의 경우도 이 수준에서 협의 중인데, 해당 은행이 늘릴 수 있는 가계대출 순증 규모는 약 8000억원 수준으로 전해졌다. 만기 상환분을 제외한 단순 계산 기준으로는 한 달에 약 670억원 규모만 대출을 늘릴 수 있는 셈이다. 현재 15억원 이하 주택의 대출 한도가 6억원인 점을 감안하면, 월 평균 적게는 약 110가구에만 신규 대출 취급이 가능한 수준이다. 은행 입장에서는 사실상 대출 영업이 크게 제한되는 셈이다.

국민은행의 가계대출 증가율 목표치는 0.5%선에서 결정될 전망이다. 이 은행은 지난해 가계대출을 2조1270억원 늘려 연간 목표치(2조61억원)를 초과했다. 5대 은행 중 유일하게 목표치를 넘겼다. 금융당국 관계자는 "국민은행의 경우 지난해 초과한 증가분만큼을 올해 목표치 산정에서 차감한 뒤 전달했다"고 설명했다.

반면 지방은행의 경우 지방 자금 공급 수요 등을 감안해 올해 가계대출 증가율 목표치를 전 금융권 평균(1.5%)보다 훨씬 높은 수준으로 설정해 통보한 것으로 전해졌다.

금융당국이 은행권 대출을 대폭 죄는 건 올해 전 금융권 가계대출 증가율을 1.5%로 묶어 총량 규제를 한층 강화하기로 한 데 따른 조치다. 정부는 부동산 시장으로의 자금 유입을 막고, 기업 금융을 확대하기 위해 올해 전 금융권의 가계대출 증가율 목표치를 지난해(1.7%)보다 낮춰잡았다. 국내총생산(GDP) 대비 가계부채 비율을 현재 89%에서 2030년까지 80% 수준으로 낮추겠다는 중장기 목표를 고려한 조치다.

이에 따라 올해는 지난해보다 더욱 강력한 대출 한파가 불어닥칠 전망이다. 금융당국이 주요 시중은행의 가계대출 증가율을 각각 약 0.7%로 설정할 경우, 5대 은행이 올해 1년간 최대로 늘릴 수 있는 가계대출 규모는 4조5145억원 수준이다. 이는 지난해 말 정책대출을 제외한 가계대출 잔액 644조9342억원을 기준으로 추산한 수치다. 여기에 국민은행은 패널티 부과로 가계대출 증가율 목표치가 0.5% 수준에서 확정될 가능성이 높아 전체 증가 규모는 더 줄어들 수 있다.

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금융권 관계자는 "금융당국이 설정, 관리하는 가계대출 잔액은 은행이 공개하는 수치와 일부 차이가 있어 5대 시중은행이 올해 실제 늘릴 수 있는 대출 규모는 4조5000억원보다 훨씬 적다고 봐야 한다"며 "현 정부의 기조가 생산적 금융 확대에 있는 만큼 은행의 자금 중개 기능이 기업 중심으로 이동할 수밖에 없을 것"이라고 말했다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr



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