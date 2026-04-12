공약 이행 상황 점검 관련 사항 지속 관리

경북 칠곡군은 한국매니페스토실천본부가 실시한 '2026 전국 기초단체장 공약 이행 평가 및 정보공개 평가'에서 A등급을 받았다고 12일 밝혔다.

이번 평가는 전국 226개 기초자치단체를 대상으로 진행됐으며▲공약이행완료 ▲2025년 목표달성 ▲주민소통 ▲웹소통 ▲일치도 등 5개 항목의 2025년 실적을 기준으로 절대평가 방식으로 이뤄졌다.

칠곡군청 전경사진/김이환 기자 AD 원본보기 아이콘

칠곡군은 민선 8기 출범 이후 75개 공약사업을 확정하고, 공약이행 점검과 정책혁신위원회 및 주민배심원단 운영 등 관련 절차를 통해 공약을 관리해왔다. 평가 결과, 칠곡군은 공약 이행과 주민 소통 등 항목에서 A등급을 받은 것으로 나타났다.

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칠곡군 관계자는 "평가 결과를 바탕으로 공약 이행 상황을 점검하고 관련 사항을 지속해서 관리해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



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