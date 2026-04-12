약 1만6000㎡ 부지에 조성된 유채꽃 단지

다음 주 만개 5월 초까지 절정

시민들을 위한 봄나들이 명소 기대

구미시는 공원 내 약 1만6000㎡ 규모의 유채꽃 단지를 조성해 도심 속에서도 계절의 변화를 체감할 수 있는 경관을 마련했다. 노란 꽃물이 강변을 따라 펼쳐지며 봄 특유의 따뜻한 분위기를 연출하고 있다.

현재 개화를 시작한 유채꽃은 다음 주 중 만개하여 5월 초순까지 절정을 이룰 것으로 보인다. 특히 4월 말 휴일과 5월 초'가정의 달'을 맞아, 가족·연인 등 방문객들에게 도심 속 힐링 공간이 될 전망이다.

낙동강체육공원 내 약 1만6천㎡ 규모의 유채꽃 단지 시민들이 봄을 만끽하고있다./김이환 기자 AD 원본보기 아이콘

방문객들은 넓게 펼쳐진 산책로를 따라 걸으며 유채꽃을 감상하거나 자전거를 타고 공원 곳곳을 둘러보며 봄의 정취를 만끽할 수 있다. 곳곳에 마련된 포토존에서는 소중한 추억도 남길 수 있다.

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장창식 하천과장은" 유채꽃의 화사함이 시민들에게 여유를 전해주길 바란다. 앞으로도 특색있는 경관 조성과 지속적인 관리를 통해 낙동강 체육공원을 대표 힐링 명소로 발전시켜 나가겠다"고 했다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



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