공약 완료율 87%로 전국 최고 수준…3년 연속 ‘A’서 ‘SA’ 쾌거

이상일 시장 “110만 시민과의 약속 이행…공직자 노력의 결실”

경기 용인특례시(시장 이상일)가 한국매니페스토실천본부가 주관한 공약 이행 평가에서 역대 최초로 최고 등급을 획득하며 '약속을 잘 지키는 도시'임을 입증했다.

용인특례시가 한국매니페스토실천본부의 '2026년 전국 기초단체장 공약이행 및 정보공개 평가'에서 최고등급인 'SA'를 받았다. 용인시 제공 AD 원본보기 아이콘

용인특례시는 12일 한국매니페스토실천본부의 '2026년 전국 기초단체장 공약이행 및 정보공개 평가'에서 최고 등급인 'SA'를 달성했다고 밝혔다. 용인시가 매니페스토 평가에서 SA 등급을 받은 것은 이번이 처음이다.

용인시는 지난 3년간 민선8기 평가에서 3연속 A등급(우수)을 받아온 데 이어 이번 최종 평가에서 최고등급인 SA를 달성하며 공약 이행의 완성도가 매우 높다는 것을 입증했다.

이번 평가는 민선 8기 출범 이후 2025년 12월 말까지의 공약 이행 현황을 공약이행완료, 목표달성, 주민소통, 웹소통, 공약일치도 등 5개 항목을 기준으로 종합한 결과다.

한국매니페스토실천본부는 평가 항목별 세부 지표에 따라 점수를 산정하고 이를 합산해 100점 만점으로 환산한 뒤 총점 90점 이상인 기초자치단체에 최우수 등급(SA)을 부여한다. A등급(우수)은 85점 이상이다. B, C등급은 보통이다.

한국매니페스토실천본부는 시민평가단 분과회의와 전체회의 등을 통해 공약이행 상황을 확인하고 등급을 부여한다.

용인시는 총 212개의 공약 사업 중 185건을 이미 완료해 87%의 완료율을 기록했다. 나머지 사업들 역시 △정상 추진 22건(11%) △일부 추진 5건(2%) 등으로 대다수 사업이 차질 없이 진행되고 있는 것으로 나타났다.

이상일 시장은 "이번 SA 등급 획득은 110만 용인 시민과의 약속을 지키기 위해 시의 공직자 모두가 힘과 지혜를 모아 뛴 결과"라며 "민선8기의 시는 송탄상수원보호구역 해제 등 많은 공약을 이행했고, 진행 중인 공약사업들도 속도감 있게 마무리하도록 노력하고 있다"고 말했다.

AD

이상일 시장은 "민선8기에 시작된 이동·남사읍 첨단시스템반도체 국가산단 등 초대형 반도체 프로젝트 등 용인의 발전과 직결되는 핵심사업들도 잘 추진해 나가면서 시의 교통 인프라를 확충하고, 시의 재정 여력을 키워나가겠다"고 덧붙였다.

용인=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>