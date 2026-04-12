반도체 산업 부활 노리는 日정부, 라피더스에 5.9兆 지원

총 지원액 22兆 규모…파운드리 강화 추진

일본 정부가 반도체 산업 부활을 위해 세운 기업 라피더스에 6315억엔(약 5조8900억원)을 2026회계연도(2026년4월∼2027년3월) 중 추가 지원하기로 했다.

12일 아사히신문 등 현지 매체는 일본 정부가 이같은 결정을 내렸다고 전했다. 이에 따라 라피더스에 대한 일본 정부의 지원액은 총 2조3530억엔(약 21조9462억원)으로 늘어난다.

아카자와 료세이 경제산업상은 전날 후공정 시제품 라인을 가동한 치토세 공장을 방문해 "라피더스 프로젝트의 성공을 위해 필요한 지원을 아끼지 않을 것"이라고 말했다.

라피더스는 일본 정부가 주도해 2022년 설립한 회사다. 홋카이도 치토세 공장에서 최첨단 반도체인 2나노(㎚·10억분의 1m) 제품을 2027년까지 양산한다는 목표를 세웠다.

라피더스는 2031년도까지 총 7조엔(약 65조원) 규모의 개발 및 양산 자금이 필요한 것으로 추산돼왔다. 이 가운데 1조엔은 민간 기업 등의 출자, 2조엔 이상은 대출로 각각 충당하고 나머지는 정부 지원을 통해 조달할 계획이다.

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라피더스는 외부로부터 반도체 제조 수탁하는 파운드리 사업을 준비 중이다. 전공정 시제품 라인은 지난해 4월 가동했다.

앞서 경제산업성은 후지쓰와 일본IBM의 반도체 설계 연구개발 프로젝트에도 각각 최대 585억엔과 175억엔을 지원하기로 했다. 후지쓰와 일본IBM은 향후 반도체 파운드리 기업으로 라피더스를 염두하고 있다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



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