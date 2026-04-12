완도 군외면 냉동창고 화재 발생

진압 중 소방대원 2명 내부 고립

대응 1단계 발령 수색·진화 병행

총리·여당도 구조 총력 대응 촉구

전남 완도군 냉동창고 화재가 발생한 가운데 소방대원 2명이 숨졌다.

12일 오전 8시 25분께 전남 완도군 군외면의 한 수산물 가공·제조업체 냉동창고에서 불이 났다. 이 불로 화재를 진압하던 소방대원 A(31)씨와 B(44)씨가 창고 내부에 고립됐다.

12일 전남 완도군 군외면 한 수산물 가공·제조업체 냉동창고 화재 현장에서 소방대원들이 진화 작업을 벌이고 있다. 이준경 기자 AD 원본보기 아이콘

이후 진행된 수색 과정에서 먼저 심정지 상태로 발견된 B씨는 병원으로 옮겨졌지만 숨졌고, 뒤이어 발견된 A씨도 현장에서 숨진 것으로 확인됐다.

소방 당국은 이날 오전 9시 대응 1단계를 발령하고 인력 102명과 장비 34대를 투입해 화재 진압과 실종 대원 수색을 동시에 진행하고 있다. 완도군은 냉동창고 위험물 화재 발생 사실을 알리는 재난 문자를 발송하고 인근 주민들에게 안전에 유의해 달라고 안내했다.

강유정 청와대 수석대변인은 이날 "이 대통령이 사고 수습과 인명 구조에 가용한 자원을 모두 동원할 것을 지시했다"며 "무엇보다 인명이 최우선인 만큼 구조 인력의 안전 확보와 추가 사고 방지에 만전을 기하라고 당부했다"고 밝혔다.

김민석 국무총리도 관련 상황을 보고받은 뒤 행정안전부와 소방청, 경찰청, 전라남도, 완도군 등에 "가용한 모든 장비와 인력을 동원해 고립된 소방공무원 구조에 최선을 다하라"고 지시했다. 이어 "추가 인명 피해가 발생하지 않도록 현장 활동 대원의 안전 확보와 주민 대피 안내 등 안전 조치도 철저히 하라"고 주문했다.

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정청래 더불어민주당 대표는 이날 사회관계망서비스에 관련 보도를 공유하며 "골든타임이 중요하다"며 "관계 당국의 신속한 대응으로 추가 피해가 없도록 최대한 노력해달라"고 밝혔다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



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