'백년화순' 중심 결집…간담회 통해 공식화

문행주 전 화순군수 예비후보의 핵심 지지자들이 임지락 화순군수 예비후보 지지를 선언했다. 경선 국면에서 정책 연속성을 고리로 한 지지층 이동이 가시화되면서 향후 판세에 적잖은 영향을 미칠 수 있단 분석이다.

문 전 후보 지지자들은 지난 11일 임 예비후보 선거사무실을 찾아 정책 간담회를 가진 뒤 "문행주 후보가 제시한 군민 주권 시대 공약을 임 후보가 주저 없이 받아들이는 모습을 보고 같은 방향을 지향하고 있다는 점을 확인했다"며 지지 입장을 밝혔다.

'백년화순' 단체대화방 회원들을 중심으로 한 문행주 전 후보의 핵심 지지자들이 임지락 후보 지지를 선언했다. 임지락 후보측 제공 AD 원본보기 아이콘

이들은 문 전 후보 지지자들이 모여 활동해 온 '백년화순' 단체대화방 회원들을 중심으로 한 핵심 지지층으로, 그간 문 후보의 정책과 비전을 공유해 온 것으로 알려졌다.

지지자들은 "이번 선거 과정에서 임 후보와 지지자들이 문행주 전 후보를 비방하지 않고 정책과 비전 중심의 선거를 치른 점도 긍정적으로 평가했다"고 했다.

이어 "문 후보가 오랜 기간 고민해 온 화순 발전 구상을 임 후보가 이어주길 기대한다"고 덧붙였다.

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이에 대해 임지락 예비후보는 "중대한 시점에서 뜻을 모아준 데 대해 깊이 감사드린다"며 "문행주 전 후보가 쌓아온 정책과 철학을 이어받아 군민에게 실질적인 변화를 보여드리겠다"고 밝혔다. 이어 "재분배와 복지, 민생경제 회복 등 군민 삶과 직결된 분야에서 정책을 구체화해 나가겠다"고 강조했다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



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