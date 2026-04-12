농식품 산업 성장 적극 지원

NH농협은행은 최근 K푸드 관련 기업의 지원과 생산적 금융 추진을 이끌 직원들의 실무 역량 강화를 위해 '농식품 기업 여신 GD(Green Director)' 발대식을 열었다고 12일 밝혔다.

GD는 농협은행 생산적 금융 추진을 위해 선발된 농식품 금융 특화 전문가로, 전국 영업점의 핵심 인력 66명으로 구성돼있다.

농협은행 관계자는 "단순한 여신 지원을 넘어 현장 우수 사례를 공유하고 농식품 기업의 성장을 지원하는 '농식품 금융 리더' 역할을 수행하게 된다"고 설명했다.

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이영우 농협은행 농업·공공금융부문 부행장과 전국의 GD들이 참석한 이번 행사에서는 실질적인 생산적 금융 지원 역량 강화와 관련된 농식품기업 심사기법, 농식품 기업 외국환거래, 농식품기업 세무컨설팅, 농식품기업 투자지원 사례 등 심도 있는 통합 실무 교육이 진행됐다.

이 부행장은 "농협은행은 농식품 금융 전문은행으로서 농식품 산업의 성장을 적극 지원하고, 실물경제 활성화에 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.

이영우 NH농협은행 부행장(사진 1열 가운데) 및 임직원들이 10일 열린 농식품기업여신 GD 발대식에서 기념사진을 촬영하고 있다. AD 원본보기 아이콘

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



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