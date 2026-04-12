결선 앞두고 조직력·확장성 의미

지난 11일 전남광주통합특별시 광역의원 영광 제1선거구와 영광군 기초의원 제1·2선거구, 비례대표 후보자들이 장세일 영광군수 선거 예비후보 지지를 선언했다. 장세일 후보측 제공 AD 원본보기 아이콘

더불어민주당 전남 영광군수 후보 선출을 위한 최종 결선을 앞두고 지방의원 출마예정자들이 장세일 후보 지지를 선언했다.

지난 11일 진행된 이번 지지 선언엔 전남·광주 통합 특별시 광역의원 영광 제1선거구와 영광군 기초의원 제1·2선거구, 비례대표 후보자들이 함께 참여했다. 광역과 기초, 비례를 아우르는 후보군이 동시에 결집했다는 점에서 의미를 더한다.

지지 선언에 나선 출마예정자들은 "이번 선거는 영광을 위해 가장 일을 잘할 수 있는 사람을 선택하는 선거다"라며 "장세일 후보야말로 지역 현안을 해결하고 민주당의 승리를 이끌 본선 경쟁력을 갖춘 후보다"고 지지 이유를 설명했다.

장세일 후보는 "지방의회는 군민의 삶을 위해 함께 뛰는 동반자다"라며 "이번 지지는 영광의 변화를 멈춤 없이 이어가라는 군민의 뜻으로 새기고 반드시 경선 승리로 보답하겠다"고 밝혔다.

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그러면서 "성과로 증명하는 정치, 갈등이 아닌 통합과 화합의 정치를 실현하겠다"며"시작할 사람이 아닌 완성을 해낼 사람에게 힘을 모아야 할 때"라고 거듭 강조했다.

호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



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