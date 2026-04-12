정부가 플라스틱 사용을 줄이기 위한 범국민 실천운동을 대대적으로 추진한다. 최근 중동전쟁 여파로 석유·나프타 등 원료 수급 불안이 커지면서 플라스틱 의존도를 낮추고 일상 속 소비를 근본적으로 줄이기 위한 조치다.

기후에너지환경부는 오는 13일부터 6개월간 '플라스틱 줄이기 실천서약 운동'을 시행한다고 12일 밝혔다. 국민과 공공기관, 기업이 함께 참여하는 이번 캠페인은 생활 속 작은 실천을 통해 폐플라스틱 발생량을 줄이는 데 초점을 맞췄다.

중동전쟁으로 플라스틱과 비닐 등 포장재 원료인 나프타 가격이 상승하는 가운데 31일 서울 중구 방산시장의 포장재 판매 점포를 찾은 한 시민이 제품을 둘러보고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

정부는 전 국민이 매일 일회용컵 하나(약 20g)를 줄일 경우 연간 폐플라스틱 발생량의 약 10%를 감축할 수 있을 것으로 보고 있다. 현재 가정에서 발생하는 폐플라스틱은 연간 약 383만t(톤) 수준이다. 일회용컵 하나를 줄이는 단순한 행동이 누적되면 상당한 감축 효과로 이어진다는 설명이다.

이를 위해 정부는 일상에서 쉽게 실천할 수 있는 9대 수칙을 제시했다. 주요 내용은 ▲일회용컵 대신 텀블러 사용 ▲장바구니 이용 ▲다회용 택배 활용 ▲배달 시 다회용기 또는 방문포장 선택 ▲빨대·일회용 수저 사용 자제 ▲불필요한 비닐 사용 줄이기 ▲제로웨이스트 매장 이용 ▲재생원료 제품 구매 △분리배출 철저 등이다.

참여를 원하는 국민은 자원순환 실천 플랫폼에 접속해 서약하고, 실천 인증 사진을 등록하는 방식으로 캠페인에 동참할 수 있다. 정부는 참여를 유도하기 위해 매달 인증 참여자에게 소정의 경품도 제공할 계획이다.

공공기관과 기업에도 협조를 요청했다. 다회용기 사용 전환을 확대하고, 플라스틱 저감 활동을 조직 차원에서 실천하도록 유도한다는 방침이다. 아울러 청소년을 대상으로 한 교육 프로그램을 통해 미래세대의 인식 개선도 병행한다.

전국 3400여 곳의 '일회용품 줄여가게'와의 협력도 강화한다. 카페와 식당 등 참여 매장에서 텀블러 사용, 일회용품 미제공 등을 통해 소비자들이 자연스럽게 플라스틱 감량을 실천하도록 유도할 예정이다.

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김고응 기후부 자원순환국장은 "매일 일회용컵 하나를 줄이는 작은 실천이 모이면 큰 변화를 만들 수 있다"며 "국민과 기업, 공공기관이 함께 참여해 자원 위기를 극복하는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.

세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr



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