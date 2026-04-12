이란 측 회담 속개 예정 직후 美 복귀 밝혀

JD 밴스 미국 부통령 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

JD 밴스 미국 부통령이 이란과의 종전협상에서 합의에 이르지 못하고 미국으로 귀환했다.

11일(현지시간) 밴스 부통령은 파키스탄 이슬라마바드 세레나 호텔에서 기자회견을 통해 이같은 내용을 알렸다. 밴스 부통령은 "이란에 미국의 '레드라인'을 매우 명확하게 밝혔으나 이란이 미국의 요구를 받아들이지 않았다"고 전했다.

밴스 부통령이 기자회견을 한 시점은 파키스탄 현지 시간 기준 12일 새벽 6시30분께다. 밴스 부통령은 미국이 유연성을 보였지만 이란은 핵무기를 개발하지 않겠다는 의지를 보여주지 않았다고 지적했다.

이는 이란 측이 12일 회담을 속개한다고 밝힌 것과 상반된 내용이다. 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 밴스 부통령이 미국 복귀를 밝히기 직전인 이날 오전 5시29분(한국시간 오전 9시29분)께 올린 엑스(옛 트위터) 게시물을 통해 "협상 성공은 상대편(미국)의 신의성실에 달렸다"며 "과도한 요구와 불법적 요구를 자제"하라고 촉구한 바 있다.

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이란 측은 "파키스탄 중재 아래 진행된 미국과 이란 간 회담이 14시간 만에 종료됐고, 양측 실무팀이 현재 전문적인 문서를 교환 중"이라며 "일부 이견이 남아있지만 협상은 계속될 것"이라고 설명하기도 했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



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