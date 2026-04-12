새 원자력발전 '첫 시동'… 한수원 새울3호기, 하반기 상업운전

에너지 안보·전력 안정성 강화 기대

한국수력원자력 새울3호기(140만㎾급)가 시험운전의 출발점인 '첫 시동' 단계에 들어갔다. 상업운전을 위한 본격적인 준비에 착수했다.

한국수력원자력(사장 김회천)은 새울3호기가 12일 '첫 시동' 단계에 성공적으로 진입했다고 알렸다.

첫 시동은 발전소가 본격적인 시험운전에 들어가는 출발 단계다. 설계와 건설, 점검을 거쳐 안전성을 확인하는 주요 절차라고 한수원 측은 설명했다.

울산 울주군에 건설 중인 새울3호기는 지난해 12월 30일 원자력안전위원회로부터 운영허가를 받았다. 이후 원자로 연료 장전과 고온 기능시험 등 주요 시험을 진행해 왔다.

최근 중동 전쟁으로 에너지 수급 불안이 이어지는 상황에서 단비 같은 소식인 셈이다. 원자력발전은 연료 수급이 비교적 안정적이고 가격 변동 영향이 적은 에너지원으로 꼽힌다.

AD

새울3호기는 앞으로 약 6개월 동안 출력을 단계적으로 높이며 주요 설비와 안전계통을 점검한다. 이후 성능과 안전성이 확인되면 하반기 100% 출력으로 상업운전에 들어갈 계획이다.

한수원 관계자는 "첫 시동은 본격적인 전기 생산 전 준비 단계"라며 "엄격한 기준과 절차에 따라 시험운전을 진행하고, 전 과정에서 안전을 최우선으로 점검해 하반기 상업운전에 나서겠다"고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>