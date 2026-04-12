"도민이 정치 걱정하는 현실 송구"

안 "경선 무효 주장" 국회서 단식



안호영 국회의원이 전북특별자치도지사 더불어민주당 경선 결과에 불복하며 무기한 단식에 돌입한 가운데, 김관영 전북도지사가 깊은 안타까움과 함께 전북 정치 현실에 대한 개탄을 쏟아냈다.

전북지사 경선에서 낙마한 안호영 더불어민주당 의원이 지난 11일부터 서울 여의도 국회 본청 앞에서 이원택 전북지사 후보의 '주류·식사비 대납' 의혹에 대한 재감찰을 요구하며 단식 투쟁에 들어갔다. 안호영 의원실 제공 AD 원본보기 아이콘

안 의원은 지난 11일 기자회견을 열고 "불공정과 부정의로 얼룩진 이번 경선 결과는 정당성을 인정할 수 없다"며 즉각적인 재감찰을 요구했다.

안 의원은 경선 과정에서 김관영 지사는 제명으로 경선 참여가 막혔지만, 이원택 후보는 식사비 대납 의혹에도 면죄부를 받는 편파적 환경이 조성됐다고 주장했다.

안 의원은 이어 "개표 결과는 불과 1% 차이였다. 그 과정에 거짓 해명이 개입됐다"며 "재감찰 결과가 나올 때까지 이번 경선은 무효"라고 촉구한 뒤 국회 본청에서 무기한 단식에 돌입했다.

김관영 전북특별자치도지사 페이스북 캡처. 원본보기 아이콘

이에 김 지사는 자신의 SNS을 통해 "전북의 미래를 함께 고민해온 동료가 단식이라는 극단적 선택에까지 이르게 된 현실을 보며, 도지사로서 깊은 책임과 비통함을 느낀다"고 밝혔다.

그는 전북이 이뤄온 성과를 언급하며 현 정치 상황과의 괴리를 지적했다. 김 지사는 "전북은 27조 원 투자유치를 이루고 AI와 첨단산업의 미래를 준비하는 희망의 공간이었다"면서도 "지금의 전북 정치는 도민께 희망이 아니라 실망과 상실을 안겨드리고 있다"고 개탄했다.

특히 "공정해야 할 과정이 신뢰를 잃고, 납득되어야 할 결과가 갈등을 키우는 현실은 도민에 대한 정치의 도리가 아니다"라며 "정치가 도민의 삶을 걱정해야 하는데, 지금은 도민께서 정치를 걱정하고 계신다"고 목소리를 높였다.

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김 지사는 "이런 현실에 대해 도민 여러분께 송구함과 무거운 책임감을 느낀다"고 사과하면서 "무엇보다 안호영 의원님의 건강이 몹시 걱정된다. 부디 건강을 먼저 살피시길 진심으로 바란다. 도민의 뜻이 온전히 반영되는 그 날을 위해 함께하겠다"고 강조했다.

호남취재본부 노정훈 hun7334@asiae.co.kr



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