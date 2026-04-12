"코스피 밸류업만으로 1000p 올라…반도체 다음 성장 종목은 '에·배·차·바'"

신한금융 보고서 발간

코스피가 미·이란 전쟁 리스크에도 5000 후반대에 머무는 가운데 정부와 기업의 밸류업(기업가치 제고) 노력만으로도 약 1000포인트의 지수 상승효과가 있었다는 추정 결과가 나왔다. 레벨이 한 단계 높아진 만큼, 다시 과거 수준의 박스권으로 돌아갈 가능성은 크지 않다는 진단이다.

신한금융그룹 신한미래전략연구소는 12일 공개한 '한국 주식시장 구조 전환을 위한 조건' 보고서를 통해 최근까지 이어온 코스피 상승 랠리는 정부의 밸류업 정책과 AI 발 반도체 슈퍼사이클이 결합된 결과로 평가했다.

특히 밸류업 프로그램만으로도 약 1000포인트의 지수 상승효과가 있었던 것으로 추정했다. 보고서에 따르면 코스피 상장사의 주가순자산비율(PBR)은 밸류업 프로그램 이전 0.85배에서 이후 1.4배로 0.55배 높아졌다. 기여도로 보면 반도체가 0.35배, 밸류업 프로그램 효과가 0.2배로 분석됐다. 이를 코스피 지수로 환산하면 1000포인트 수준이다.

보고서는 "향후 밸류업 강화에 따른 한계기업 퇴출 흐름이 정착될 경우 코스피가 과거 1500~3000 박스권으로 되돌아갈 가능성은 작다"고 봤다.

다만 연구소는 코스피가 지속적인 우상향 흐름을 이어가기 위해서는 밸류업에 더해 이익 변동성 축소, 장기투자 문화 정착, 새로운 성장 동력 발굴 등 세 가지 구조적 조건이 뒷받침돼야 한다고 밝혔다.

연구소는 "IT·반도체 등 경기 민감 단일 섹터에만 집중된 구조를 해소하기 위해 제조업 플랫폼화를 기반으로 수익모델 다변화와 비핵심 사업 정리를 통한 포트폴리오 재배치가 필요하다"며 "국내 개인투자자의 포트폴리오 평균 보유기간이 9일에 불과하고 특히 고위험 투자 성향이 강한 단기매매 중심의 수급 구조도 개선이 필요하다"고 말했다.

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아울러 반도체에 이어 코스피를 견인할 차세대 성장 산업으로 에너지(SMR·재생에너지), 배터리(전고체·ESS), 자동차(SDV·자율주행), 바이오(AI 신약 개발) 방산·조선을 제시하며 금융이 사업 초기부터 실질적 지원 역할을 수행해야 한다고 제언했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



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