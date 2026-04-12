KB국민은행·중소벤처기업진흥공단, 중동 피해기업에 6조 지원

생산덕금융 활성회 취지

중진공 정책자금 이용기업 우대 프로그램 운영

중동 사태 피해기업 등에 신속한 금융지원

KB국민은행은 중소벤처기업진흥공단과 함께 오는 13일부터 6조원 규모의 생산적금융 활성화를 위한 '중진공 정책자금 이용기업 우대 프로그램'을 운영한다고 12일 밝혔다.

이 프로그램은 KB금융그룹의 'KB국민행복 성장 프로젝트'의 일환으로, 지난해 양 기관이 체결한 '중소벤처기업 생산적금융 공급 강화 및 글로벌 경쟁력 제고를 위한 업무협약'에 따라 마련됐다.

지원 대상은 정책자금 이용기업이며, KB국민은행은 해당 기업을 대상으로 생산적금융 우대 프로그램을 통해 6조원 한도 내에서 특별 금리우대를 제공한다.

특별 금리우대 외에도 '특별출연 협약보증 대상 기업'은 3년간 보증비율 100%가 적용되고 최대 0.3%포인트의 보증료 감면 혜택이 제공되며, '보증료 지원 협약보증 대상 기업'은 2년간 연 1.0%포인트씩, 총 2%포인트의 보증료 지원을 받을 수 있다.

특히 KB국민은행은 중동 사태로 물류비 상승과 계약 지연 등 어려움을 겪는 기업을 대상으로 생산적금융 지원을 확대하고 신속한 금융지원을 통해 기업의 자금 애로 해소를 도울 방침이다.

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이외에도 KB국민은행은 지역 중소벤처기업의 추가 금융 수요 발생 시, 양 기관의 지역 단위 협업을 통해 지역 균형 발전에 기여할 예정이다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr



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