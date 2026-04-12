하나은행은 국내 대표 콘텐츠 플랫폼 '리디(RIDI)'와 손잡고 다양한 협업을 추진한다고 12일 밝혔다.

이호성 하나은행장(왼쪽)이 지난 10일 오후 서울 을지로 본점에서 배기식 리디 대표와 금융·콘텐츠 결합을 위한 업무협약을 체결하고 기념촬영을 하고 있다. 하나은행 제공 AD 원본보기 아이콘

이와 관련해 하나은행은 지난 10일 오후 서울 을지로 본점에서 업무협약을 체결했다.

이번 협약을 통해 하나원큐 내 '놀이터' 페이지에 리디의 웹툰·웹소설, 만화, 전자책 등 다양한 콘텐츠를 접할 수 있게 할 계획이다. 앱에서만 볼 수 있는 독점 콘텐츠, 리디 인기 작품 한정판 굿즈 증정, 브랜드·서비스 연계 공동 마케팅 등도 추진한다.

여기서 발생하는 콘텐츠 소비 데이터와 금융 데이터를 결합한 초개인화 서비스를 활용해 맞춤형 금융상품 추천도 추진할 계획이다.

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이호성 하나은행장은 "금융의 경험 영역을 한층 넓히는 시도"라며 "앞으로도 하나원큐를 통해 손님들이 일상 속에서 더욱 새롭고 즐거운 경험을 할 수 있도록 다양한 협업을 이어갈 것"이라고 말했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



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