벚꽃길 플로깅부터 전통문화 체험까지

세대 아우르는 주민주도형 화합의 장 마련

자연부락·아파트 단지 잇는 지역 대표 봄 축제 자리매김

경기 화성특례시 효행구 기배동은 11일 기배역사공원에서 기배동 주민자치회 주최로 열린 '제15회 기배벚꽃축제'를 성황리에 마쳤다.

기배역사공원에서 열린 ‘제15회 기배벚꽃축제’ 개막식에서 시민들이 무대 공연을 관람하며 봄 축제를 즐기고 있다. 화성시 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 행사에는 권칠승 국회의원을 비롯해 도·시의원과 지역 주요 내빈, 주민 등 900여 명이 참석해 자리를 빛냈으며, '핑크빛 동행'이라는 주제 아래 만개한 벚꽃을 배경으로 이웃 간 정을 나누는 소통의 시간을 가졌다.

특히 이번 축제는 기획 단계부터 주민들이 직접 참여한 주민주도형 행사로 치러졌다. 자연부락과 아파트 단지가 공존하는 기배동의 지역적 특성을 반영해 다양한 세대와 문화를 하나로 묶는 화합의 장으로서 의미를 더했다.

제15회 기배벚꽃축제 개막식에서 최병주 효행구청장이 축사를 하고 있다. 화성시 제공 원본보기 아이콘

행사는 쾌적한 마을 환경을 가꾸는 벚꽃길 플로깅을 시작으로 ▲태권도 및 줄넘기 공연 ▲통기타·시니어 앙상블 ▲미디어 콘서트 ▲줌바댄스 및 라인댄스 ▲난타 공연 등 다양한 무대가 이어지며 분위기를 더했다.

또한 ▲한복체험 ▲메주 및 막된장 만들기 ▲키링·전통매듭 ▲페이스페인팅 ▲캐리커처 ▲민속놀이 등 체험 부스와 전시·판매 프로그램이 운영돼 가족 단위 방문객들의 호응을 얻었다.

체험 부스에서 어린이들이 전통 격파 체험에 참여하며 즐거운 시간을 보내고 있다. 화성시 제공 원본보기 아이콘

축제에 참여한 한 주민은 "가까운 곳에서 수준 높은 공연과 다양한 체험을 즐길 수 있어 매우 만족스러웠다"며 "체계적으로 운영된 점이 인상 깊었고, 내년에도 꼭 다시 찾고 싶다"고 말했다.

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김성호 기배동 주민자치회장은 "주민들이 직접 참여해 만든 축제가 많은 분들의 관심과 참여 속에 안전하게 마무리돼 뜻깊다"며 "앞으로도 기배벚꽃축제를 지역을 대표하는 봄 축제로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

태권도 공연단이 ‘제15회 기배벚꽃축제’에서 힘찬 시범 공연을 선보이며 관람객들의 박수를 받고 있다. 화성시 제공 원본보기 아이콘

한편 기배동 주민자치회는 향후 '기배 별이 빛나는 밤에', '주야장천' 등 다양한 문화행사를 통해 지역 주민이 함께하는 공동체 활동을 지속적으로 이어갈 계획이다.

화성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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