이재명 대통령은 12일 "사욕을 위해 국익을 훼손하는 자들을 매국노라 부른다"고 비판했다. 침략 전쟁을 부인하는 것이 우리 헌법정신이라는 말도 덧붙였다. 이 대통령과 이스라엘 간 소셜미디어(SNS) 논쟁을 야당이 비판하자, 이를 재반박한 것으로 풀이된다.

이 대통령은 이날 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 "매국 행위를 하면서도 사욕을 위해 국익을 해치는 것이 나쁜 짓임을 모르는 이들도 많다"며 "아니 알면서 감행하는 것인지도 모르겠다"고 꼬집었다.

이어 이 대통령은 "심지어 국익을 포함한 공익추구가 사명인 정치와 언론 영역에서도 매국 행위는 버젓이 벌어진다"면서 "결국 이 역시 우리가 힘을 모아 가르치고 극복해야 할 국가적 과제, 비정상의 정상화 과제"라고 강조했다.

또 이 대통령은 "각국의 주권과 보편적 인권은 존중되어야 하고 침략적 전쟁은 부인된다"면서 "그게 우리 헌법정신이자 국제적 상식"이라고 지적했다. 그러면서 "역지사지는 개인만이 아니라 국가관계에도 적용된다. 내 생명과 재산만큼 남의 생명 재산도 귀하다. 존중해야 존중받는다"고 덧붙였다.

앞서 이 대통령은 지난 10일 엑스에 이스라엘 방위군이 팔레스타인 아동을 고문한 뒤 옥상에서 떨어뜨렸다고 주장하는 게시글과 영상을 공유했다. 그러면서 "유대인 학살이나 전시 살해는 다를 바가 없다"고 규탄했다.

하지만 해당 영상이 2024년 9월 촬영된 것으로 알려지면서 논란이 불거졌다. 이후 이 대통령은 추가로 SNS에 글을 올리며 "어떤 상황에서도 국제인도법은 준수돼야 하며 인간의 존엄성 역시 타협할 수 없는 최우선 가치로 지켜져야 한다"고 재차 강조했다.

이에 이스라엘 외무부는 11일 이 대통령의 발언에 대해 "이 대통령이 홀로코스트 추모일을 앞두고 유대인 학살을 경시하는 발언을 했다"며 "이는 받아들일 수 없고 강력한 규탄을 받아 마땅하다"고 반발했다.

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야당은 이 대통령을 향해 비판의 목소리를 냈다. 송언석 원내대표는 11일 페이스북에서 "타국 정부와의 불필요한 감정적 갈등을 멈춰야 한다"고 썼고, 개혁신당 이준석 대표도 SNS를 통해 "외교적으로 대한민국이 크게 얻을 것이 없는 상황이 되어 버렸다"고 언급했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



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