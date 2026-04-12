신세계 센텀시티가 2030 여성층을 겨냥한 디자이너 브랜드 팝업을 선보인다. 여름 컬렉션을 먼저 공개하며 고객 접점 확대에 나섰다.

신세계 센텀시티점은 여성 디자이너 브랜드 포유어아이즈온니 팝업 스토어를 운영한다고 12일 알렸다. 팝업은 지난 10일부터 시작돼 7월 31일까지 진행된다.

포유어아이즈온니는 베이직한 실루엣에 디테일을 더한 스타일로 20~30대 여성 사이에서 '추구미 브랜드'로 주목받고 있다. 이번 팝업은 브랜드 감성을 오프라인에서 직접 경험할 수 있도록 기획됐다.

현장에서는 '서머 1차 컬렉션'을 선공개한다. 여름 시즌을 준비하는 고객 수요를 겨냥한 구성이다.

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프로모션도 함께 진행된다. 오는 19일까지 전 상품 10% 할인 혜택이 제공된다. 인스타그램 팔로우 시 추가 5% 할인도 팝업 종료 시까지 적용된다. 구매 금액에 따라 레더 다이어리와 코튼백을 선착순 증정한다.

팝업 스토어는 백화점 4층에서 운영된다.

신세계 센텀시티 포유어아이즈온니 매장. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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